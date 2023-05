Lula parabeniza presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Santiago Peña, do partido Colorado, pela eleição para presidente do Paraguai neste domingo (30).

Pelo Twitter, Lula desejou sorte ao novo presidente e destacou o fortalecimento das parcerias entre Brasil e Paraguai. "Parabéns ao presidente eleito do Paraguai @SantiPenap pela vitória nas eleições. Boa sorte no seu mandato. Vamos trabalhar juntos por relações cada vez melhores e mais fortes entre nossos países, e por uma América do Sul com mais união, desenvolvimento e prosperidade", afirmou Lula.

Com 97,45 % das urnas apuradas, Santiago Peña obteve 42,67% dos votos. O candidato Efraín Alegre, de centro-esquerda, obteve 27,5%, enquanto Payo Cubas, da extrema-direita, recebeu 22,9% dos votos.

