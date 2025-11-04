Maduro convoca venezuelanos a derrotar guerra psicológica dos EUA

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, conclamou o povo venezuelano a “guerra psicológica, midiática, ocidental e americana” contra o país. A declaração foi feita durante a 96ª edição de seu programa semanal Con Maduro+, transmitido nesta segunda-feira (3).A informação foi publicada originalmente pela TeleSUR, que destacou o tom enérgico do chefe de Estado ao acusar a mídia ocidental e americana de tentar destruir a Venezuela “por ódio e inveja”.

Maduro pediu união nacional para derrotar as campanhas de desinformação que, segundo ele, têm origem em setores ligados ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.“Essa mídia quer destruir a Venezuela; é a mídia ocidental e americana que odeia a Venezuela, inveja a Venezuela e gostaria de destruí-la”, afirmou Maduro. “Vamos deixar a guerra psicológica para trás; a melhor maneira de derrotá-la é com fatos, obras e ações, em vez de boatos e mentiras”, completou.

Mobilização e resistência nacional

Durante o programa, o presidente elogiou as mobilizações populares em defesa da paz e da soberania nacional. Ele ressaltou que as manifestações recentes “foram uma conquista de todo o país contra a guerra econômica e as sanções” impostas por Washington.

Maduro também destacou a recente manifestação do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, que criticou crimes cometidos pelos Estados Unidos no Caribe, classificando o gesto como um “avanço importante na defesa dos povos da região”.

Avanços econômicos e cooperação estratégica com a Rússia

Em tom otimista, o mandatário afirmou que a Venezuela vem consolidando um modelo econômico baseado em 13 setores produtivos, priorizando a soberania alimentar e a cooperação internacional.

Maduro explicou que o índice de abastecimento interno já alcança entre 90% e 98%, graças ao método PAE (Produção, Abastecimento e Exportação), e destacou o desafio de ampliar as exportações de produtos nacionais de alta qualidade.Ele ressaltou ainda os resultados da recente reunião do Conselho Empresarial Rússia–Venezuela, que reuniu 370 empresários dos dois países, além da inauguração da rota aérea Caracas–São Petersburgo operada pela Conviasa.

“Com a Rússia, avança um plano que já tem quase 25 anos de cooperação integral, baseado no respeito e no desenvolvimento mútuo, sem ambições imperialistas”, destacou o presidente, ressaltando o interesse russo pelo cacau e o chocolate venezuelano.

Segurança e combate ao narcotráfico

No segmento Zona Digital, conduzido pelo jornalista Miguel Ángel Pirena, Maduro anunciou a entrega do Centro de Atenção Médica para as Forças Policiais “Apascacio Mata”, parte de um conjunto de obras voltadas ao fortalecimento comunitário.O presidente também divulgou dados sobre segurança, informando a apreensão de 63 toneladas de drogas e 415 aeronaves ligadas ao narcotráfico. Segundo ele, a Venezuela mantém “um sistema avançado de combate às drogas” e é “100% livre do narcotráfico colombiano”.

“Venezuela é uma sociedade de baixíssimo consumo de drogas”, declarou o presidente.

A fala de Maduro encerrou uma edição marcada por apelos à unidade, resistência e reafirmação da soberania nacional diante das sanções e ataques externos.