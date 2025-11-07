Maduro desafia EUA e diz que Venezuela seguirá "imperturbável"

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta quinta-feira (6) que o país não se deixará intimidar pelas movimentações militares dos Estados Unidos no mar do Caribe. Durante uma visita à Comuna Rural Parque Caiza, no estado de Miranda, o mandatário declarou que, mesmo diante das ameaças, a nação continuará avançando em seu projeto político e social.

Segundo informações divulgadas pela teleSUR, Maduro denunciou que há 14 semanas a presença norte-americana na região tem se intensificado, com o envio de 15 navios, 2,6 mil mísseis e 100 aviões. “E agora vem o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford. Que os gringos façam o que quiserem, nós somos imperturbáveis”, afirmou o presidente, reforçando que “ninguém vai nos tirar do caminho de produzir, trabalhar, construir a democracia direta e verdadeira e a paz perpétua, bendita e sagrada da Venezuela".

O líder venezuelano destacou ainda que o país está preparado para responder a qualquer tentativa de agressão estrangeira. “Temos um modelo militar original, um conceito de Defesa Integral venezuelano; além disso, contamos com o Sistema de Defesa Integral da Nação, que colocamos à prova durante todas essas semanas”, afirmou.

Maduro reiterou que o modelo político, econômico e social implantado pela Revolução Bolivariana, sob o legado de Hugo Chávez, permanece sólido. Segundo ele, “apesar de todas as agressões do império norte-americano, na Venezuela continuaremos trabalhando para seguir avançando rumo ao desenvolvimento integral de todos os setores da população".

O presidente também criticou a postura das elites norte-americanas, que, segundo ele, agem movidas por um sentimento de superioridade em relação aos povos latino-americanos. “As elites norte-americanas se acham superiores a nós — colombianos, mexicanos, brasileiros, venezuelanos e a todos os latino-americanos e caribenhos —, elas se consideram superiores”, afirmou.

Maduro ainda ironizou a forma como o imperialismo representa a América Latina na cultura popular dos Estados Unidos. “O imperialismo acredita que a vida é um filme ruim de Hollywood, em que eles — os supremacistas, os Rambo — sempre vencem, e nós somos sempre os vilões. Que fiquem eles com o seu filme ruim; aqui, nós renascemos como um milagre poderoso, guiados pela visão de Deus Pai Todo-Poderoso”, concluiu o presidente.