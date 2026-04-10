México anuncia sistema de saúde inspirado no SUS com início para 2027

247 - O governo do México anunciou a implementação de um modelo de saúde pública inspirado no Sistema Único de Saúde (SUS), com início previsto para janeiro de 2027. A informação foi divulgada pela Agência Brasil, que detalhou as primeiras etapas do programa e os objetivos da nova política pública.

A iniciativa faz parte de um esforço da gestão da presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar o acesso à saúde e integrar os serviços existentes no país. A primeira fase começa já na próxima segunda-feira (13), com o cadastramento de pessoas com mais de 85 anos e seus acompanhantes ou cuidadores, com prazo até 30 de abril.

Um dos pilares do novo Serviço Universal de Saúde será a unificação das bases de dados dos pacientes, permitindo que profissionais acessem prontuários completos e atualizados. A proposta inclui ainda o desenvolvimento de um aplicativo digital que centralize informações clínicas, como resultados de exames laboratoriais, facilitando o atendimento e evitando retrabalho.

O programa prevê investimentos robustos para garantir o abastecimento de medicamentos, o funcionamento adequado das unidades de saúde e a ampliação da capacidade cirúrgica. Entre as prioridades estão áreas como atendimento emergencial, gravidez de alto risco, infartos, doenças neurológicas, câncer de mama, consultas preventivas, saúde mental e tratamentos contínuos.

A partir de 2028, o foco será expandido para o intercâmbio de serviços, com melhorias no fornecimento de remédios, consultas com especialistas e atenção primária voltada a doenças crônico-degenerativas, como Alzheimer, osteoartrite e artrite reumatoide.

Primeira fase e integração de sistemas

Na etapa inicial, o documento de identificação dos usuários será entregue cerca de seis semanas após o cadastro, sob responsabilidade da Secretaria de Bem-Estar. Esse documento substituirá registros emitidos por instituições como o Instituto Mexicano de Seguridade Social (IMSS), o Instituto de Seguridade e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado (ISSSTE) e a estatal Pemex.

Atualmente, o sistema de saúde mexicano é fragmentado, com diferentes redes atendendo públicos distintos — incluindo trabalhadores formais, autônomos, desempregados e usuários de planos privados. A nova proposta busca integrar esses serviços em uma estrutura mais unificada e eficiente.

O cadastramento inicial ocorrerá em 24 dos 31 estados do país, abrangendo 47 municípios, incluindo todas as 16 regiões administrativas da Cidade do México. A expectativa do governo é alcançar cerca de 2 milhões de pessoas em 2.059 pontos de atendimento. Para isso, serão disponibilizados aproximadamente 2 mil centros médicos.

A Secretaria de Bem-Estar também ficará encarregada de divulgar o cronograma de inclusão dos demais grupos populacionais nas próximas fases.

Durante o anúncio, Sheinbaum destacou a importância da iniciativa: “Vamos continuar informando todas as semanas, para que as pessoas saibam onde estão os módulos e como vai o cadastramento. É o melhor modelo que podemos seguir para garantir o acesso à saúde".

Dados populacionais e desafios estruturais

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), a população mexicana cresceu 31% entre 2000 e 2023, atingindo cerca de 128 milhões de habitantes. A expectativa de vida média é de 75 anos, e a população possui, em média, 9,7 anos de escolaridade.

O acesso à internet, presente em 72% da população, é considerado um fator relevante para a digitalização do sistema de saúde. No entanto, desafios estruturais persistem: em 2020, havia apenas 0,11 dentistas por 10 mil habitantes, enquanto a proporção de médicos era de 26,09 por 10 mil pessoas em 2021.

Com a nova política, o governo mexicano busca não apenas ampliar o acesso, mas também reduzir desigualdades e modernizar o atendimento, aproximando-se de modelos universais já consolidados em outros países.