Brasil e México firmam acordo estratégico em saúde e SUS será modelo para sistema público mexicano

247 - Brasil e México firmaram acordo estratégico na área de saúde com foco em cooperação técnica, científica e institucional, reforçando a integração entre seus sistemas públicos e ampliando o acesso da população a serviços, tecnologias e medicamentos. A iniciativa também busca fortalecer capacidades nacionais e promover maior equidade no atendimento.

A medida foi oficializada nesta quarta-feira (8), em Brasília, com a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) pelo ministro Alexandre Padilha e pelo secretário de Saúde do México, David Kershenobich Stalnikowitz, estabelecendo cooperação técnica, científica e institucional entre os países.

Cooperação em áreas estratégicas da saúde

O acordo estabelece bases para atuação conjunta em áreas consideradas prioritárias, como inovação tecnológica, desenvolvimento de vacinas, vigilância em saúde, controle de vetores, formação de profissionais e assistência farmacêutica. A parceria também prevê intercâmbio de experiências e fortalecimento das capacidades nacionais em saúde pública.

Durante a cerimônia, Alexandre Padilha destacou o caráter estratégico da iniciativa e o papel do Brasil na cooperação internacional. “Brasil e México compartilham o compromisso de fortalecer sistemas públicos universais, baseados na equidade e no acesso. O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma experiência concreta de inclusão e pode contribuir com o processo de transformação do sistema mexicano, ao mesmo tempo em que avançamos juntos em inovação, produção de medicamentos e resposta a desafios sanitários comuns”, afirmou.

SUS como referência internacional

O secretário de Saúde do México ressaltou o interesse em aprofundar a cooperação bilateral e destacou o SUS como modelo relevante. “O México vê no SUS uma inspiração importante para avançar na construção de um sistema mais integrado e acessível. Queremos desenvolver ações conjuntas com o Brasil, especialmente nas áreas farmacêutica, de vacinas e inovação, fortalecendo nossas capacidades e garantindo mais acesso à saúde para nossas populações”, declarou.

Um dos pontos centrais da parceria é o compartilhamento da experiência brasileira com o SUS, que inspira o México na reorganização de seu sistema de saúde. O país trabalha para permitir que qualquer cidadão possa acessar serviços em diferentes instituições públicas, independentemente do vínculo com a seguridade social.

Vacinas, tecnologia e vigilância epidemiológica

Entre as frentes prioritárias estão o desenvolvimento de tecnologias em saúde, o estímulo à produção local de insumos e o avanço da pesquisa clínica. O acordo também inclui o fortalecimento da produção e avaliação de vacinas, incluindo plataformas inovadoras como RNA mensageiro.

A cooperação prevê ainda a troca de informações epidemiológicas para o enfrentamento de arboviroses e outras doenças infecciosas, além de ações voltadas ao combate de enfermidades associadas à vulnerabilidade social, como HIV, hepatites, tuberculose e transtornos de saúde mental.

Área farmacêutica e próximos passos

Na área farmacêutica, a parceria contempla a troca de experiências sobre políticas de acesso a medicamentos e uso racional, além da identificação de oportunidades de investimento e desenvolvimento conjunto.

Como desdobramento, Brasil e México devem instituir mecanismos permanentes de coordenação, incluindo um comitê bilateral e uma mesa de diálogo para acompanhar a implementação das ações e definir prioridades conjuntas. A expectativa é transformar os compromissos firmados em resultados concretos para os sistemas de saúde e para a população dos dois países.