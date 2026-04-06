Governo Lula reforça política social de saúde e abre novas vagas do Mais Médicos em regiões vulneráveis

247 - O Ministério da Saúde abriu inscrições para 1.524 vagas no Programa Mais Médicos, com foco em áreas prioritárias do Sistema Único de Saúde (SUS) e atuação em regiões vulneráveis. O novo edital, referente ao 45º ciclo do projeto, busca fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS) e ampliar a presença de profissionais em locais com maior escassez de médicos.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Gov, as inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de abril por meio da Plataforma de Gerenciamento de Programas de Provimento. Atualmente, mais de 26 mil médicos já atuam em todo o país pelo programa, que é uma das principais estratégias do governo federal para ampliar o acesso à saúde pública.

As vagas estão distribuídas entre diferentes frentes de atuação: são 1.351 oportunidades para equipes de Saúde da Família, 75 para Consultório na Rua e 98 destinadas aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Os profissionais selecionados deverão atuar por um período de 48 meses.

O edital também reforça a política de equidade no SUS, com ampliação de cotas estruturadas voltadas a comunidades vulneráveis, incluindo territórios indígenas. A iniciativa busca melhorar a cobertura assistencial nessas regiões e garantir atendimento mais amplo e contínuo.

Segundo o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, o programa desempenha papel central na qualificação da assistência. “Esse programa de formação é fundamental para reduzir a falta de especialistas nas nossas cidades, sobretudo nas regiões que mais precisam. Por isso, sempre destaco que a inserção de especialistas no SUS potencializa a resolutividade da Atenção Primária e fortalece os fluxos assistenciais entre os diferentes níveis de atenção, qualificando o cuidado prestado à população”, afirmou.

O Mais Médicos integra estratégias de formação, provimento e educação no âmbito do SUS, promovendo a articulação entre ensino, serviço e comunidade. As atividades desenvolvidas no programa combinam formação profissional com prática assistencial, buscando aprimorar a qualidade do atendimento prestado à população brasileira.