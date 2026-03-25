México defende que Cuba decida seu próprio destino, diz Claudia Sheinbaum

247 - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, reafirmou a defesa do direito de Cuba à autodeterminação e destacou que nenhuma nação deve interferir no destino de outra. Em declaração à imprensa, a chefe do Executivo mexicano enfatizou que essa posição é tanto um princípio constitucional quanto uma convicção política de seu governo.

De acordo com informações divulgadas pela agência Prensa Latina, Sheinbaum reforçou que o povo cubano deve ser o único responsável por decidir seu futuro. “Ninguém deve definir o destino de outra nação a não ser o seu próprio povo, e sempre defenderemos isso, não apenas porque está em nossa Constituição, mas porque é nossa convicção, e o povo de Cuba deve definir seu destino. Ninguém mais”, afirmou.

Defesa da via diplomática e multilateral

Durante coletiva realizada no Palácio Nacional, a presidente mexicana destacou a importância do diálogo e do uso de mecanismos multilaterais para a resolução de conflitos internacionais. Segundo ela, organismos como as Nações Unidas devem ser priorizados em situações de tensão.

“Defendemos, e sempre defenderemos, o direito do povo cubano à autodeterminação. E que, diante de qualquer conflito, os canais multilaterais, as Nações Unidas, devem ser utilizados”, declarou.

Sheinbaum acrescentou que disputas entre países não devem ser resolvidas por meio de ações militares ou imposições unilaterais. Para ela, “essas são as formas de resolver qualquer disputa”, rejeitando “um país sobre o outro, nem invasão, nem solução violenta”.