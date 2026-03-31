México reafirma oposição ao bloqueio dos EUA contra Cuba

247 - A presidenta do México reiterou a posição histórica do país contra o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos a Cuba, destacando os impactos negativos dessa política sobre a população civil. Durante coletiva de imprensa no Palácio Nacional, a chefe do Executivo afirmou que a postura mexicana permanecerá inalterada enquanto estiver no cargo, sustentada por princípios constitucionais e convicções políticas.

As declarações foram divulgadas pela agência Prensa Latina. Segundo a publicação, a presidenta enfatizou que as sanções comerciais afetam diretamente o povo cubano, apesar de serem formalmente direcionadas aos governos. “Além disso, não deveria haver bloqueios, porque os bloqueios comerciais prejudicam as pessoas. Formalmente, eles são dirigidos contra governos, mas a quem prejudicam? Ao povo. Essa sempre foi a posição do México e continuará sendo”, disse.

A líder mexicana reforçou que a relação entre os dois países é marcada por laços históricos e cooperação contínua. “Enquanto for presidente, essa continuará sendo a posição do país, por Constituição e por convicção”, afirmou, acrescentando que “o que nos aproxima do povo cubano é algo extraordinário”.

Ao recordar o histórico bilateral, a presidenta destacou que o México mantém uma relação amistosa com Cuba “desde sempre”, incluindo períodos anteriores à Revolução Cubana. “Desde então, existe uma relação amigável com o povo cubano, bem como uma relação de colaboração e coordenação com o governo cubano. Antes disso, já havia um histórico de amizade com o povo cubano, mesmo antes da Revolução”, explicou.

A chefe de Estado também mencionou episódios históricos que reforçam essa proximidade, como o apoio cubano ao México durante a expropriação do petróleo em 1938. Segundo ela, esse gesto foi registrado em “uma belíssima carta do General Lázaro Cárdenas agradecendo” à ilha caribenha.

A cooperação entre os dois países, segundo a presidenta, inclui tanto ajuda humanitária quanto acordos comerciais de longa data. “Sempre houve colaboração com Cuba, entre outras coisas porque acreditamos, e isso também está na Constituição, que os únicos que podem determinar seu destino são os próprios cubanos”, afirmou.

Em relação à atual conjuntura, o governo mexicano informou que trabalha para reativar os envios de petróleo à ilha, em meio ao endurecimento das sanções. A presidenta também comentou sobre a chegada de um navio russo com petróleo a Cuba, destacando que o México continuará prestando apoio material.

“E também o trabalho que fazemos com Cuba em acordos comerciais, que é à parte. A ajuda humanitária é uma coisa, e os acordos comerciais que temos com Cuba são outra, e isso também envolve remessas de petróleo”, declarou.

Por fim, reforçou que essa cooperação não é recente. “Porque uma parte é humanitária e a outra envolve acordos comerciais que, como já disse, estão em vigor há décadas; não é algo novo. E estamos trabalhando com eles em ambas as questões”, concluiu.