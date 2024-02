Milei defende mudança da embaixada argentina para Jerusalém (vídeo)

Apoie o 247

247 - O presidente da Argentina, Javier Milei, disse nesta terça-feira (6), assim que desembarcou na cidade de Tel Aviv, em Israel, que o seu plano é transferir a embaixada argentina para Jerusalém Ocidental, informa a RT.



Milei foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores de Israel, Yisrael Katz. “Para mim é um prazer e uma honra estar aqui”, disse o presidente argentino, que condenou imediatamente “os terroristas do Hamas” e apoiou o direito de Israel “à sua legítima defesa”. >>> SAIBA MAIS: Javier Milei chega a Tel Aviv para reforçar apoio à guerra

"Obrigado, senhor presidente Javier Milei, pela sua declaração sobre a transferência da embaixada argentina em Israel para Jerusalém, a capital. Viva a maldita liberdade!", escreveu Katz na rede social X.

Em 2017, quando o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel, a presidência palestina disse que as terras da cidade foram confiscadas de proprietários palestinos por Israel em 1948. Também afirmou que a medida é racista.

Milei é um apoiador da guerra genocida de Israel na Faixa de Gaza, tendo dito que o regime luta contra os 'terroristas' do movimento palestino Hamas. Ele também disse estar se convertendo ao judaísmo.

Enquanto isso, o Congresso argentino continua os debates sobre a 'Lei Ônibus', aprovada pelos deputados na semana passada. Os obstáculos neste momento estão nos trechos das empresas a serem privatizadas e dos poderes delegados ao presidente.

