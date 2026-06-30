Múcio chega a Caracas para reunião com governo venezuelano após terremotos

247 – O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, chegou a Caracas, capital da Venezuela, na manhã desta terça-feira (30), para cumprir uma agenda oficial voltada ao fortalecimento da cooperação entre Brasil e Venezuela após os terremotos que atingiram o país vizinho.

Segundo o governo federal, a visita tem como objetivo reafirmar o apoio brasileiro às ações de assistência humanitária destinadas às áreas afetadas pelos desastres naturais. Múcio embarcou às 7h30 de Boa Vista (RR), correspondente às 8h30 no horário de Brasília.

O primeiro compromisso do ministro foi uma reunião com o ministro da Defesa da Venezuela, Gustavo González López. O encontro, de acordo com o comunicado oficial, teve início ainda na manhã desta terça-feira.

Também integram a comitiva brasileira a vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, Inês da Silva Magalhães, e o secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Henrique Alves Rabelo. A presença dos representantes reforça o caráter humanitário da missão, que envolve ações de apoio à reconstrução e à assistência às populações atingidas.

Paralelamente à viagem de José Múcio, a Força Aérea Brasileira (FAB) realiza nesta terça-feira o envio do quinto voo de ajuda humanitária à Venezuela. A aeronave KC-390 decola da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, ao meio-dia, transportando profissionais e equipamentos destinados à ampliação do hospital de campanha brasileiro instalado em La Guaira.