Múcio embarca nesta terça rumo a Caracas para reunião com o governo venezuelano

247 - O governo brasileiro ampliará, nesta terça-feira (30), a operação de assistência humanitária destinada à Venezuela, atingida por fortes terremotos na semana passada. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, viajará a Caracas para reuniões com autoridades venezuelanas, enquanto a Força Aérea Brasileira (FAB) realizará o quinto voo da missão de ajuda ao país vizinho.

A iniciativa atende à determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de reforçar o apoio brasileiro às ações de emergência voltadas ao atendimento da população afetada pela tragédia e à reconstrução das áreas devastadas pelos abalos sísmicos.

José Múcio terá reuniões com autoridades venezuelanas

Na capital venezuelana, José Múcio se reunirá com o ministro da Defesa da Venezuela, Gustavo González López, para discutir novas frentes de cooperação humanitária entre os dois países.

Também integram a missão brasileira a vice-presidenta de Habitação da Caixa Econômica Federal, Inês da Silva Magalhães, e o secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Henrique Alves Rabelo. A expectativa é avançar em ações voltadas ao atendimento dos desabrigados e à reconstrução das regiões atingidas pelos terremotos.

Quinto voo levará expansão do hospital de campanha

Na tarde desta terça-feira, uma aeronave da FAB partirá da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, transportando equipamentos destinados à ampliação do hospital de campanha da Marinha do Brasil instalado em La Guaira.

Com a expansão, a estrutura passará a contar com capacidade para internação simultânea de 20 pacientes, além de um módulo especializado para atendimento infantil e outro preparado para situações de pandemias. O hospital ocupará uma área de aproximadamente 900 metros quadrados.

A aeronave fará escala na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, para embarcar cerca de 5,5 toneladas de medicamentos e testes rápidos doados pelo Ministério da Saúde. Segundo o governo federal, os insumos foram solicitados pelas autoridades venezuelanas e não comprometem os estoques do Sistema Único de Saúde (SUS).

Também seguirão para a Venezuela 45 militares da Marinha, que atuarão no hospital de campanha.

Equipamentos ajudarão nas buscas por sobreviventes

A operação contará ainda com o envio de dois técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que levarão equipamentos especializados para localização de sinais de telefones celulares sob os escombros.

Os analisadores de espectro e antenas direcionais de alta sensibilidade serão utilizados pelas equipes de resgate na tentativa de localizar vítimas presas em estruturas colapsadas, contribuindo para acelerar as operações de salvamento.

Operação mobiliza bombeiros, militares e insumos

Desde o início da missão humanitária, o Brasil vem utilizando aeronaves da FAB para transportar profissionais, equipamentos e materiais de assistência à Venezuela.

O primeiro voo, realizado na sexta-feira (26), levou uma equipe de 44 especialistas em busca e resgate, formada por bombeiros e técnicos. No sábado (27), outras duas aeronaves transportaram o hospital de campanha, equipes médicas, kits de atendimento e purificadores de água.

Já o quarto voo, que chegou a Caracas na noite de domingo (28), levou mais 35 bombeiros dos estados de São Paulo e Minas Gerais para reforçar as equipes que atuam em La Guaira.

Cooperação humanitária será ampliada

Com a chegada do quinto voo, a operação brasileira passará a mobilizar quatro especialistas da Defesa Civil responsáveis pela coordenação das ações, 71 bombeiros militares, seis técnicos da Anatel, 100 purificadores de água — cada um com capacidade para tratar até 5 mil litros por dia —, 6,5 toneladas de medicamentos e insumos de saúde, além do hospital de campanha ampliado.

A estrutura também contará com 93 militares da Marinha responsáveis pela operação do hospital, consolidando uma das maiores missões brasileiras de assistência humanitária internacional dos últimos anos.