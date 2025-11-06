Na COP 30, Petro denuncia fracasso climático e critica Trump e Europa

247 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fez nesta quinta-feira (6) um discurso contundente na abertura da COP30, em Belém, criticando o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os gastos militares da Europa. O líder colombiano afirmou que as potências mundiais mantêm um discurso “bonito, mas vazio” sobre o meio ambiente, enquanto o planeta caminha para o colapso climático.

As declarações foram registradas pela Folha de S.Paulo, que destacou a forte cobrança de Petro aos países desenvolvidos. “Estamos falhando. Essas são palavras bonitas [nos discursos], mas elas se tornam fantasmas por causa da realidade que precisamos entender. Após 29 COPs, estamos enfrentando um fracasso, que pode ser medido pela ciência por meio da temperatura”, disse, ao se referir ao avanço do aquecimento global.

Petro atribuiu o fracasso das conferências climáticas aos interesses econômicos de empresas e governos ligados ao setor de energia fóssil. “Essa falha é causada sobretudo pelos interesses do petróleo e gás nesta assembleia. Em todas as COPs, o desejo de ter ganhos e lucros é contra a vida. E isso é imoral, não é humano”, declarou.

O presidente colombiano alertou que o planeta está prestes a ultrapassar o limite de 1,5°C acima da era pré-industrial, considerado pela comunidade científica o ponto crítico para evitar danos irreversíveis. “Estamos perto do colapso climático, o que significa o ponto de não retorno. Em outras palavras, morte geral da existência no planeta. Literalmente, um apocalipse”, afirmou. “A sociedade está desviando a atenção e indo em direção ao abismo.”

Petro também criticou a ausência de Trump na COP30 e o que classificou como comportamento negacionista do líder norte-americano em relação à ciência. “Está 100% errado o presidente Trump”, disse. “Aqueles que estão investindo em mais armas na Europa estão cometendo um erro. Não é a Rússia o inimigo, é a crise climática.”

Em tom de denúncia, o colombiano afirmou que Trump ameaça a soberania de países latino-americanos, citando Venezuela, Colômbia e Brasil como possíveis alvos, e condenou a repressão de embarcações no mar do Caribe. “Ele ataca com força desproporcional barcos no mar do Caribe, dizendo que as pessoas podem ser apenas pescadores pobres”, criticou.