Veja a lista de líderes mundiais que participam da Cúpula de Belém, que antecede a COP30
Evento na capital paraense conta com a presença de chefes de Estado e representantes da União Europeia
247 - A Cúpula de Belém, encontro internacional que antecede a COP30, começa nesta quinta-feira (6) reunindo chefes de Estado e representantes de governos de todo o mundo. O evento marca um dos principais momentos preparatórios para a conferência do clima que será sediada pela capital paraense em 2025.
De acordo com informações do jornal O Globo, 16 presidentes, três príncipes ou reis e dez primeiros-ministros confirmaram presença. Entre os nomes mais destacados estão o presidente da França, Emmanuel Macron, e o da Colômbia, Gustavo Petro. A União Europeia será representada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa.
As ausências mais notadas são as do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do líder chinês Xi Jinping. A China será representada pelo vice-primeiro-ministro Ding Xuexiang. Segundo o governo brasileiro, a lista de confirmados inclui ainda o príncipe William, do Reino Unido, além de reis e rainhas como Carl XVI Gustaf e Silvia, da Suécia, e o príncipe Alberto II, de Mônaco.
Chefes de Estado confirmados
- Emmanuel Macron (França)
- Pedro Sánchez (Espanha)
- Gabriel Boric (Chile)
- Gustavo Petro (Colômbia)
- Azali Assoumani (Comores)
- Denis Sassou N’Guesso (Congo-Brazzaville)
- Alexander Stubb (Finlândia)
- Irfaan Ali (Guiana)
- Xiomara Castro (Honduras)
- Edgars Rinkevics (Letônia)
- Daniel Francisco Chapo (Moçambique)
- Netumbo Nandi-Ndaitwah (Namíbia)
- Surangel Whipps Jr. (Palau)
- Félix Tshisekedi Tshilombo (República Democrática do Congo)
- Ahmad Al Sharaa (Síria)
- Jennifer Simons (Suriname)
Príncipes e monarcas presentes
Além do príncipe William, participam da Cúpula o rei Carl XVI Gustaf e a rainha Silvia, da Suécia, e o príncipe Alberto II, de Mônaco.
Primeiros-ministros confirmados
- Luís Montenegro (Portugal)
- Keir Starmer (Reino Unido)
- Friedrich Merz (Alemanha)
- Gaston Alphonso Browne (Antígua e Barbuda)
- Mia Amor Mottley (Barbados)
- Russell Mmiso Dlamini (Essuatíni)
- Micheál Martin (Irlanda)
- Jonas Gahr Støre (Noruega)
- Dick Schoof (Países Baixos)
- James Marape (Papua-Nova Guiné)