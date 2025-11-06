TV 247 logo
      Buscar
      HOME > COP30

      Veja a lista de líderes mundiais que participam da Cúpula de Belém, que antecede a COP30

      Evento na capital paraense conta com a presença de chefes de Estado e representantes da União Europeia

      Lula e Emmanuel Macron (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

      247 - A Cúpula de Belém, encontro internacional que antecede a COP30, começa nesta quinta-feira (6) reunindo chefes de Estado e representantes de governos de todo o mundo. O evento marca um dos principais momentos preparatórios para a conferência do clima que será sediada pela capital paraense em 2025.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      De acordo com informações do jornal O Globo, 16 presidentes, três príncipes ou reis e dez primeiros-ministros confirmaram presença. Entre os nomes mais destacados estão o presidente da França, Emmanuel Macron, e o da Colômbia, Gustavo Petro. A União Europeia será representada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa.

      As ausências mais notadas são as do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do líder chinês Xi Jinping. A China será representada pelo vice-primeiro-ministro Ding Xuexiang. Segundo o governo brasileiro, a lista de confirmados inclui ainda o príncipe William, do Reino Unido, além de reis e rainhas como Carl XVI Gustaf e Silvia, da Suécia, e o príncipe Alberto II, de Mônaco.

      Chefes de Estado confirmados

      • Emmanuel Macron (França)

      • Pedro Sánchez (Espanha)

      • Gabriel Boric (Chile)

      • Gustavo Petro (Colômbia)

      • Azali Assoumani (Comores)

      • Denis Sassou N’Guesso (Congo-Brazzaville)

      • Alexander Stubb (Finlândia)

      • Irfaan Ali (Guiana)

      • Xiomara Castro (Honduras)

      • Edgars Rinkevics (Letônia)

      • Daniel Francisco Chapo (Moçambique)

      • Netumbo Nandi-Ndaitwah (Namíbia)

      • Surangel Whipps Jr. (Palau)

      • Félix Tshisekedi Tshilombo (República Democrática do Congo)

      • Ahmad Al Sharaa (Síria)

      • Jennifer Simons (Suriname)

      Príncipes e monarcas presentes

      Além do príncipe William, participam da Cúpula o rei Carl XVI Gustaf e a rainha Silvia, da Suécia, e o príncipe Alberto II, de Mônaco.

      Primeiros-ministros confirmados

      • Luís Montenegro (Portugal)

      • Keir Starmer (Reino Unido)

      • Friedrich Merz (Alemanha)

      • Gaston Alphonso Browne (Antígua e Barbuda)

      • Mia Amor Mottley (Barbados)

      • Russell Mmiso Dlamini (Essuatíni)

      • Micheál Martin (Irlanda)

      • Jonas Gahr Støre (Noruega)

      • Dick Schoof (Países Baixos)

      • James Marape (Papua-Nova Guiné)

      Artigos Relacionados

      Tags