Lula e chefe da União Europeia se reúnem e acordo comercial deve ser assinado em dezembro

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se encontraram nesta quarta-feira (5) em Belém (PA), onde o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, aprovado em dezembro de 2024, deve ser assinado no dia 20 de dezembro.

Em postagem publicada pelo Instagram, a alemã Ursula von der Leyen afirmou que a Europa “está 100%” disposta para fazer da “COP30 no Brasil um sucesso”. O evento acontecerá entre os dias 10 e 12 de novembro na capital paraense.

O chanceler disse a jornalistas que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reafirmou sua certeza de que o acordo será assinado em dezembro, no estado do Rio de Janeiro.

No início de setembro, após uma conversa com a presidente da Comissão Europeia, o presidente Lula manifestou a expectativa de que o acordo entre Mercosul e União Europeia fosse assinado no final deste ano, segundo comunicado do Palácio do Planalto.

A UE e o bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai chegaram a um acordo para criar o maior acordo comercial da história da UE em dezembro passado, cerca de 25 anos após o início das negociações (com Reuters).