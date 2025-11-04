União Europeia busca consenso de última hora sobre meta climática

247 - Os ministros responsáveis pelas políticas climáticas da União Europeia realizam nesta terça-feira (4) uma reunião decisiva para definir a nova meta de redução de emissões de gases de efeito estufa até 2040. O objetivo é chegar à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que ocorrerá em Belém, no Brasil, com um posicionamento unificado.

A ausência de um consenso pode prejudicar a imagem da União Europeia como protagonista nas ações globais de combate à crise climática. O impasse surge enquanto países como China, Reino Unido e Austrália já apresentaram suas metas antes da COP30, colocando pressão adicional sobre o bloco europeu. As informações são da agência Reuters.

Pressões internas e resistência industrial

Apesar de possuir algumas das políticas ambientais mais ambiciosas do planeta, a União Europeia enfrenta forte resistência de setores industriais e de governos nacionais que temem o impacto econômico das novas metas. A preocupação cresce diante da desaceleração econômica e das tensões geopolíticas.

Em setembro, os ministros europeus não conseguiram aprovar uma meta para 2040, levando a uma corrida de última hora antes da cúpula de Belém. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deverá apresentar a proposta final durante o encontro com líderes mundiais na próxima quinta-feira (6).

O avanço é considerado essencial para que a União Europeia mantenha credibilidade nas negociações multilaterais sobre o clima, especialmente diante da postura contrária do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às políticas ambientais internacionais.

Geopolítica e expectativas para a COP30

Durante uma reunião no Canadá, no último sábado (1º), o comissário europeu para a ação climática, Wopke Hoekstra, reconheceu a complexidade do cenário global. “O cenário geopolítico raramente foi mais complexo”, afirmou. Ainda assim, demonstrou otimismo quanto à possibilidade de o bloco chegar a um consenso antes da conferência.

“A União Europeia continuará a fazer o máximo, mesmo nessas circunstâncias, em Belém, para manter seu compromisso com o multilateralismo e com o Acordo de Paris”, declarou Hoekstra.