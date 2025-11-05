União Europeia estabelece meta climática menos ambiciosa em acordo de última hora para COP30
ONU solicitou que todos os governos apresentem seus planos climáticos para 2035 antes da abertura da cúpula climática COP30, na quinta-feira
Reuters - Os ministros responsáveis pelas questões climáticas da UE chegaram a um acordo sobre a meta para as mudanças climáticas para 2040 na madrugada desta quarta-feira, após diluírem o objetivo em negociações de última hora, enquanto corriam para fechar o acordo antes da cúpula COP30 da ONU no Brasil.
Após as negociações, que se prolongaram até tarde na terça-feira, os ministros europeus aprovaram em votação pública um compromisso para reduzir as emissões em 90% até 2040, em relação aos níveis de 1990, mas com flexibilidades para enfraquecer esse objetivo.
A meta acordada possibilitaria que os países comprem créditos de carbono estrangeiros para cobrir até 5% da meta de redução de emissões de 90%. Isso enfraqueceria efetivamente para 85% as reduções de emissões exigidas das indústrias europeias e pagaria países estrangeiros para reduzir as emissões em nome da Europa para compensar o restante.
A UE também concordou em considerar a opção, no futuro, de usar créditos internacionais de carbono para cumprir mais 5% das reduções de emissões de 2040 - potencialmente reduzindo mais 5% da meta doméstica.
Além disso, os países concordaram com uma meta para 2035 de reduzir as emissões em uma faixa de 66,25% a 72,5%. A ONU solicitou que todos os governos apresentem seus planos climáticos para 2035 antes da abertura da cúpula climática COP30, na quinta-feira.