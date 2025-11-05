União Europeia estabelece meta climática menos ambiciosa em acordo de última hora para COP30

Reuters - Os ministros responsáveis pelas questões climáticas da UE chegaram a um acordo sobre a meta para as mudanças climáticas para 2040 na madrugada desta quarta-feira, após diluírem o objetivo em negociações de última hora, enquanto corriam para fechar o acordo antes da cúpula COP30 da ONU no Brasil.

Após as negociações, que se prolongaram até tarde na terça-feira, os ministros europeus aprovaram em votação pública um compromisso para reduzir as emissões em 90% até 2040, em relação aos níveis de 1990, mas com flexibilidades para enfraquecer esse objetivo.

A meta acordada possibilitaria que os países comprem créditos de carbono estrangeiros para cobrir até 5% da meta de redução de emissões de 90%. Isso enfraqueceria efetivamente para 85% as reduções de emissões exigidas das indústrias europeias e pagaria países estrangeiros para reduzir as emissões em nome da Europa para compensar o restante.

A UE também concordou em considerar a opção, no futuro, de usar créditos internacionais de carbono para cumprir mais 5% das reduções de emissões de 2040 - potencialmente reduzindo mais 5% da meta doméstica.

Além disso, os países concordaram com uma meta para 2035 de reduzir as emissões em uma faixa de 66,25% a 72,5%. A ONU solicitou que todos os governos apresentem seus planos climáticos para 2035 antes da abertura da cúpula climática COP30, na quinta-feira.