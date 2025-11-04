New York Times ataca o Brasil por querer explorar o mesmo petróleo que a Exxon

247 - O jornal dos EUA The New York Times publicou nesta terça-feira (4) uma reportagem acusando o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de supostamente "minar" a credibilidade da COP30, em Belém-PA, por conta da autorização, concedida pelo Ibama, à Petrobras na Margem Equatorial.

A reportagem diz que a exploração de petróleo na Margem Equatorial coloca em dúvida a ambição brasileira de transformar o país num protetor global do meio ambiente e diz que o caminho é "complicado" por conta da exploração de petróleo na região amazônica.

Contudo, os poços de petróleo na Margem Equatorial estão localizados a centenas de quilômetros da costa amazônica e da chamada Foz do Rio Amazonas.

Além disso, multinacionais dos EUA, em especial a Exxon Mobil, atuam na região, uma das mais ricas do mundo em petróleo no mundo, e a própria empresa é parceira da Petrobras nas concessões da Margem Equatorial.