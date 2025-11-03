Safra de soja no Mercosul deve crescer 0,8% em 25/26 apesar de queda na área, aponta Céleres

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de soja no Mercosul, que respondeu por 62% da oleaginosa exportada no mundo nos últimos cinco anos, deve crescer 0,8% na temporada 2025/26 mesmo com uma leve redução na área plantada, segundo projeções da consultoria Céleres divulgadas nesta segunda-feira.

A safra total da oleaginosa no bloco sul-americano deve atingir 242,3 milhões de toneladas, acima das 240,4 milhões colhidas no ciclo anterior.

A área cultivada com soja deve recuar 0,4%, ou 300 mil hectares a menos na comparação anual, puxada por uma redução de 1,3 milhão de hectares na Argentina, compensada parcialmente pelo avanço de 1 milhão de hectares no Brasil.

Apesar disso, a expectativa de um regime climático mais favorável nas principais regiões produtoras sustenta o aumento da produtividade média, estimada em 3,4 toneladas por hectare, ante 3,32 t/ha na safra 2024/25.

A Céleres também projeta um crescimento nas exportações do bloco, com alta de 5 milhões de toneladas, reforçando o papel do Mercosul no comércio global de soja.

O Brasil responde por cerca de 84% das exportações totais da região, disse a Céleres, que não separou a produção por país, em seu relatório.

Em sua primeira estimativa para a safra do Brasil, maior produtor e exportador global, a Céleres apontou em agosto que o país poderia produzir um novo recorde de 177,2 milhões de toneladas de soja, versus 172,8 milhões no ciclo anterior.

(Por Roberto Samora)