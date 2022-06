"Não se espera que um chefe de Estado organize uma coisa dessa", diz diplomata do Itamaraty sobre motociata de Bolsonaro nos EUA

Bolsonaro participa de motociata na Flórida e desperta preocupação. Itamaraty não tem experiência com eventos deste tipo e não quer causar mal-estar com o governo dos EUA edit

247 - Durante a viagem de Jair Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas, está previsto o comparecimento do brasileiro a uma motociata em Orlando, na Flórida. O evento está marcado para a manhã deste sábado (11).

O Itamaraty, assim como a segurança pessoal de Bolsonaro, está preocupado. A pasta não tem experiência para organizar uma atividade como essa, já que costumeiramente prepara encontros dos presidentes brasileiros com outros chefes de Estado, visitas a empresas, conferências e agendas semelhantes.

"Não se espera que um chefe de Estado de outro país organize uma coisa dessas em uma visita ao seu território", afirmou à Malu Gaspar, do jornal O Globo, um diplomata envolvido nos preparativos da viagem, ao explicar a preocupação do Ministério das Relações Exteriores em evitar um possível mal estar com o governo americano.

A motociata também é tratada com atenção por oficiais norte-americanos, que terão de trabalhar para garantir a segurança do governante brasileiro.

