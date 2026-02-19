Novo presidente interino do Peru promete transição pacífica e foco na segurança

247 - O Congresso do Peru elegeu na madrugada desta quinta-feira (19), José María Balcázar como novo presidente interino do país, substituindo José Jerí, afastado do cargo às vésperas das eleições gerais marcadas para 12 de abril. Ao assumir a presidência do Legislativo, posto que, no sistema político peruano, conduz automaticamente à chefia do Executivo, Balcázar afirmou que seu governo será marcado por uma transição democrática e pela prioridade à segurança pública.

Reportagem do Valor Econômico relata que em seu discurso inaugural no Parlamento, Balcázar declarou que “haverá uma transição democrática e eleitoral pacífica e transparente, sem deixar margem para dúvidas sobre as eleições”. Ele também indicou que o combate à insegurança será um dos eixos centrais de sua gestão. “Vamos manter uma paz genuína e garantir que tenhamos ministérios capazes de lidar com a insegurança dos cidadãos”, concluiu diante dos congressistas.

Aos 83 anos, ex-juiz e integrante do partido de esquerda Perú Libre, Balcázar venceu María Carmen Alva, do conservador Acción Popular, em segundo turno no Congresso por 60 votos a 46. Ele exercerá um mandato-tampão até 28 de julho, quando o cargo será transferido ao vencedor das eleições presidenciais de abril, cujo segundo turno está previsto para junho.

A escolha de Balcázar ocorre em meio a um cenário de forte instabilidade institucional. Ele se torna o nono chefe de Estado do Peru em uma década, reflexo de um sistema político em que o impeachment passou a ser utilizado com frequência, afetando a previsibilidade das instituições.

José Jerí havia assumido a Presidência há quatro meses, após a destituição de Dina Boluarte, afastada em meio a críticas pela incapacidade de conter a crise de segurança pública. Inicialmente, Jerí registrou índices razoáveis de aprovação, impulsionados pela promessa de restaurar a ordem. Com o tempo, porém, sua popularidade caiu diante da ausência de resultados concretos.



