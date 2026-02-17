Congresso do Peru destitui presidente interino José Jerí, sétimo líder do país em uma década

247 - O Congresso do Peru destituiu nesta terça-feira (17) o presidente interino José Jerí após a aprovação de um processo de impeachment. A decisão ocorreu com base em acusações de má conduta e inadequação para o cargo. Jerí era o sétimo chefe de Estado do país sul-americano em um período de dez anos e havia assumido o cargo em outubro de 2025.

Segundo a AFP, durante a sessão parlamentar, o presidente interino do Congresso, Fernando Rospigliosi, anunciou: "Os presidentes das casas legislativas declaram vago o cargo de presidente da República". O Parlamento deverá eleger um novo presidente na quarta-feira (18). O escolhido assumirá automaticamente a Presidência interina do país até 28 de julho.

Investigação por influência indevida em nomeações precipitou queda de Jerí

Jerí havia assumido a Presidência após a destituição da então chefe de Estado Dina Boluarte, que ocorreu em meio a protestos contra supostas acusações de corrupção e aumento da violência ligada ao crime organizado. Na sexta-feira (13), procuradores anunciaram investigação para apurar "se o chefe de Estado exerceu influência indevida" em nomeações de nove mulheres para cargos públicos. No domingo (15), Jerí declarou à televisão peruana: "Não cometi nenhum crime."

O então presidente interino foi designado para cumprir o restante do mandato de Boluarte, previsto até julho. A legislação peruana impede que ele dispute a eleição presidencial marcada para 12 de abril. As suspeitas sobre nomeações foram divulgadas pelo programa investigativo Cuarto Poder. Segundo a reportagem, cinco mulheres teriam recebido cargos no gabinete presidencial e no Ministério do Meio Ambiente após reuniões com Jerí. Os promotores afirmaram que o número total chega a nove nomeações.