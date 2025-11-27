Lawfare: ex-presidente do Peru Pedro Castillo é condenado a 11 anos de prisão

247 - O ex-presidente do Peru Pedro Castillo foi condenado nesta quinta-feira (27) a 11 anos, 5 meses e 15 dias de prisão pela Suprema Corte do país, informou o canal Alma Plus TV. Castillo foi acusado de tentar dar um golpe de estado no país em 7 de dezembro de 2022.

A Procuradoria-Geral havia solicitado 34 anos de prisão para Castillo pelos supostos crimes de rebelião, abuso de autoridade e grave perturbação da tranquilidade pública, mas, na última hora, reduziu o pedido para 11 anos, 11 meses e 15 dias.

Também foram condenados Betssy Chávez (11 anos) e Aníbal Torres (6 anos e 8 meses), ambos vinculados ao governo durante o mandato de Castillo.

No caso de Pedro Castillo, à pena mencionada soma-se ainda a inabilitação política por 2 anos.

Castillo, de esquerda e alvo de lawfare, é acusado de tentar promover um golpe em 7 de dezembro de 2022, em meio à turbulência política no Legislativo do país, controlado pela direita. Ele nega a acusação.