Congresso do Peru aprova declaração de Sheinbaum como “persona non grata”

247 - O Congresso peruano afirmou que a declaração da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, como “persona non grata” foi motivada por sua “inaceitável interferência em assuntos internos” do país sul-americano. Em plenário, parlamentares peruanos aprovaram a medida com 60 votos a favor, 33 contra e uma abstenção.

No cenário atual existe uma tensão diplomática entre os dois países. O México concedeu asilo, em sua embaixada, à ex-primeira-ministra Betssy Chávez, derrubada junto ao ex-presidente Pedro Castillo após sua saída do poder.

“Cómo podemos tergiversar ese derecho que tiene el Estado asilante, no se puede, estamos yendo hacia una errática asesoría del Ejecutivo que pretende negar el salvoconducto [a Chávez]”, disse o congressista José Maria Balcázar.

O governo peruano, liderado pelo presidente José Jerí, anunciou a ruptura das relações diplomáticas entre o Peru e o México.