TV 247 logo
      Buscar
      HOME > América Latina

      Congresso do Peru aprova declaração de Sheinbaum como “persona non grata”

      A tensão diplomática aumentou entre os dois países da América Latina

      Presidente do México, Claudia Sheinbaum, dá entrevista coletiva 14/07/2025 (Foto: REUTERS/Raquel Cunha)

      247 - O Congresso peruano afirmou que a declaração da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, como “persona non grata” foi motivada por sua “inaceitável interferência em assuntos internos” do país sul-americano. Em plenário, parlamentares peruanos aprovaram a medida com 60 votos a favor, 33 contra e uma abstenção.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      No cenário atual existe uma tensão diplomática entre os dois países. O México concedeu asilo, em sua embaixada, à ex-primeira-ministra Betssy Chávez, derrubada junto ao ex-presidente Pedro Castillo após sua saída do poder.

      “Cómo podemos tergiversar ese derecho que tiene el Estado asilante, no se puede, estamos yendo hacia una errática asesoría del Ejecutivo que pretende negar el salvoconducto [a Chávez]”, disse o congressista José Maria Balcázar.

      O governo peruano, liderado pelo presidente José Jerí, anunciou a ruptura das relações diplomáticas entre o Peru e o México.

      Artigos Relacionados

      Tags