Lawfare: Suprema Corte do Peru anuncia hoje sentença de Pedro Castillo

247 - Chega ao fim nesta quinta-feira (27) o julgamento contra o ex-presidente do Peru Pedro Castillo, com um anúncio previsto da Suprema Corte do país, informou o jornal El Comercio.

Castillo, de esquerda e vítima de lawfare, é acusado de tentar dar um golpe de Estado, em 7 de dezembro de 2022, em meio à turbulência política no legislativo do país, dominado pela direita. Ele nega a acusação.

A promotoria pediu que Castillo seja condenado a 34 anos de prisão por rebelião, abuso de autoridade e grave perturbação da tranquilidade pública.