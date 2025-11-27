TV 247 logo
      Lawfare: Suprema Corte do Peru anuncia hoje sentença de Pedro Castillo

      A promotoria pediu que o ex-presidente de esquerda seja condenado a 34 anos de prisão

      Pedro Castillo (Foto: Xinhua/Mariana Bazo)

      247 - Chega ao fim nesta quinta-feira (27) o julgamento contra o ex-presidente do Peru Pedro Castillo, com um anúncio previsto da Suprema Corte do país, informou o jornal El Comercio. 

      Castillo, de esquerda e vítima de lawfare, é acusado de tentar dar um golpe de Estado, em 7 de dezembro de 2022, em meio à turbulência política no legislativo do país, dominado pela direita. Ele nega a acusação. 

      A promotoria pediu que Castillo seja condenado a 34 anos de prisão por rebelião, abuso de autoridade e grave perturbação da tranquilidade pública.

