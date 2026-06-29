Novo tremor atinge a Venezuela em meio a buscas por desaparecidos

247 - Um novo tremor de terra atingiu a Venezuela nesta segunda-feira (29), ampliando a apreensão no país cinco dias após os terremotos que deixaram ao menos 1.450 mortos e milhares de desaparecidos. O abalo mais recente teve magnitude 4,6 e foi registrado no litoral norte venezuelano, em meio às operações de resgate que ainda tentam encontrar sobreviventes sob os escombros.

As informações são da Deutsche Welle. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do tremor foi localizado em Caraballeda, no litoral norte da Venezuela, a cerca de 30 quilômetros de Caracas. O abalo ocorreu às 7h no horário local, 8h no horário de Brasília.

O novo registro sísmico ocorre depois de uma sequência de tremores que atingiu o país nos últimos dias. Na quarta-feira (24), dois terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 provocaram destruição em larga escala. Na sexta-feira (26) e no domingo (28), outros abalos foram registrados, com magnitudes entre 4,2 e 4,5.

As equipes de resgate venezuelanas e estrangeiras seguem mobilizadas nesta segunda-feira para tentar localizar sobreviventes. Segundo estimativa da ONU citada pela DW, cerca de 50 mil pessoas continuam desaparecidas após os terremotos da semana passada.

Embora as chances de encontrar pessoas vivas diminuam com o passar das horas, os socorristas ainda conseguiram retirar sobreviventes dos escombros. De acordo com o governo venezuelano, 33 pessoas foram resgatadas com vida no domingo. As primeiras 48 a 72 horas após um desastre desse tipo são consideradas decisivas para as operações de salvamento.

O trabalho das equipes é descrito como complexo e lento. Em várias áreas, os resgates precisam ser feitos manualmente, em meio a estruturas instáveis, calor intenso e acúmulo de destroços. Relatos de socorristas indicam que o cheiro de corpos em decomposição tem se tornado cada vez mais forte nas regiões mais atingidas.

La Guaira, estado vizinho à capital Caracas, é apontada como uma das áreas mais devastadas pelos terremotos. Segundo a Deutsche Welle, missões internacionais de resgate chegaram em massa à região no domingo para reforçar os trabalhos de busca e atendimento às vítimas.

Nos dias anteriores, moradores haviam manifestado frustração e indignação com a resposta inicial ao desastre, considerada lenta e insuficiente por parte da população. Em várias localidades, civis assumiram a linha de frente das primeiras ações de resgate antes da chegada mais ampla de equipes oficiais e internacionais.

A presidente interina, Delcy Rodríguez, pediu a continuidade das operações e anunciou medidas para atender as pessoas que perderam suas casas em razão dos desabamentos. O governo também tenta organizar o acolhimento de famílias desalojadas e o atendimento emergencial em áreas afetadas.

O impacto estrutural dos terremotos é amplo. Mais de 770 edifícios desabaram parcial ou totalmente, incluindo prédios residenciais, estabelecimentos comerciais e dezenas de hospitais. A destruição da infraestrutura agrava a crise humanitária e dificulta o atendimento médico aos feridos.

Com novos tremores sendo registrados e milhares de pessoas ainda desaparecidas, a Venezuela enfrenta um dos momentos mais críticos de sua história recente. As operações de busca seguem concentradas nas áreas mais devastadas, enquanto autoridades e organismos internacionais tentam dimensionar os danos e ampliar a assistência à população atingida.