Delcy Rodríguez anuncia que operação resgate de sobreviventes continua

247 - A Venezuela mantém buscas por sobreviventes após terremotos que atingiram o país em 24 de junho. A presidente interina Delcy Rodríguez afirmou que as operações de resgate e salvamento seguirão ativas enquanto houver possibilidade de localizar pessoas com vida, em meio a uma emergência que já deixou 1.450 mortos, 3.150 feridos e 12.721 famílias afetadas.

As informações foram divulgadas pela teleSUR, com base em comunicado do Gabinete de Imprensa da Presidência. Segundo o balanço oficial, os tremores estão entre os mais fortes registrados na história recente da Venezuela e mobilizaram equipes nacionais e internacionais de busca, resgate e atendimento médico.

Rodríguez declarou que os trabalhos não serão interrompidos. “Hoje (domingo) resgatamos pessoas com vida e, portanto, as operações de resgate e salvamento não serão suspensas”, afirmou. A fala foi feita no domingo, durante a continuidade das ações de proteção e assistência às vítimas.

O governo venezuelano informou que centros de atendimento médico e abrigos seguem em funcionamento para acolher os resgatados e suas famílias. As autoridades também agradeceram o trabalho de voluntários, especialistas e equipes de emergência mobilizadas desde os terremotos de quarta-feira, 24 de junho.

No domingo à noite, Delcy Rodríguez visitou o Estádio Jorge Luis García Carneiro, no estado de La Guaira, transformado em base operacional para equipes internacionais que chegaram ao país para auxiliar nos resgates. O local concentra parte da estrutura montada para coordenar a resposta humanitária à tragédia.

Durante a visita, Rodríguez conversou com Gianluca Rampolla, coordenador residente das Nações Unidas na Venezuela. Ele apresentou detalhes sobre a atuação do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, a OCHA, e sobre o funcionamento da célula responsável por acompanhar as unidades de apoio enviadas por diferentes países.

A base em La Guaira abriga cerca de 27 equipes internacionais de busca, resgate e assistência médica, reunindo mais de mil especialistas. Entre os países que enviaram profissionais estão França, Espanha, Itália, Suíça, Alemanha, Estados Unidos e Colômbia.

Outro ponto destacado pelas autoridades foi a atuação das brigadas caninas. Aproximadamente 164 cães de resgate, vindos de várias partes do mundo, integram as operações e passaram a ser vistos como símbolo de esperança após localizarem cidadãos vivos entre os escombros.

Rodríguez também se reuniu com o embaixador da Colômbia na Venezuela, Milton Rengifo. Segundo o comunicado oficial, o diplomata reafirmou o compromisso do governo e do povo colombiano com a assistência solidária aos venezuelanos atingidos pela emergência.

Com a continuidade das buscas, o governo venezuelano afirma que a prioridade permanece sendo localizar sobreviventes, ampliar o atendimento às vítimas e manter a coordenação com equipes estrangeiras que participam da resposta humanitária no país.