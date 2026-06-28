Papa Leão XIV reza pelas vítimas de terremoto na Venezuela, enquanto UE envia ajuda de emergência

Por Francesca Landini

ROMA/LA GUAIRA/CARACAS, 28 de junho (Reuters) - O Papa Leão XIV expressou neste domingo sua solidariedade às pessoas na Venezuela que enfrentam o impacto devastador dos dois terremotos que abalaram o país no início desta semana e que causaram a morte de pelo menos 1.400 pessoas.

“Desejo expressar minha proximidade com as irmãs e irmãos venezuelanos afetados pelos recentes terremotos que causaram inúmeras vítimas e feridos, bem como enormes danos materiais”, disse o pontífice em espanhol diante dos fiéis reunidos para a oração do Ângelus dominical em Roma.

A mensagem do papa foi divulgada horas depois que a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, informou que, no total, 33 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros.

“Estamos nos momentos críticos para salvar vidas. E nós, que não estamos no trabalho de resgate como vocês, estamos em oração para que possamos encontrar pessoas com vida”, disse Rodríguez em um encontro com equipes de resgate.

Embora o governo tenha declarado que centenas de pessoas estão desaparecidas ou presas, mais de 55 mil figuram como desaparecidas em site promovido pela oposição do país. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) estimou que o número de mortos pode chegar a mais de 10.000, o que colocaria o desastre entre os mais mortíferos da América Latina no século XXI.

Antes de se tornar papa, Leão passou décadas como missionário e bispo no Peru, país de língua espanhola. Ele planeja realizar uma importante viagem pelo sul da América Latina em novembro, que deverá incluir o Peru, a Argentina e o Uruguai. O papa Leão XIV também expressou sua gratidão às equipes de resgate e a todas as pessoas que estão ajudando os venezuelanos após o desastre.

A Venezuela continua recebendo ajuda internacional.

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou em uma publicação no X no domingo que o bloco de países já mobilizou 5 milhões de euros em ajuda de emergência para as comunidades afetadas no país latino-americano. Kallas destacou que havia conversado com Rodríguez para expressar a solidariedade da Europa ao povo venezuelano.

“Ativamos o Mecanismo de Proteção Civil da UE, e vários Estados-membros estão enviando rapidamente equipes de busca e resgate, bombeiros e pessoal médico”, declarou Kallas.

O sistema de satélites Copernicus da UE está ajudando a mapear os danos e a direcionar a ajuda às áreas mais necessitadas, destacou Kallas, acrescentando que a Europa “se solidariza com a Venezuela nestes momentos de necessidade”.

(Reportagem de Francesca Landini em Roma, Vivian Sequeira em Caracas e Efraín Otero em La Guaira)