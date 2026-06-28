Tragédia na Venezuela: família de jogador morre após terremotos

247 - Os recentes terremotos na Venezuela resultaram na morte da família de um jogador de futebol. A esposa e os filhos do atleta argentino Lucas Trejo morreram após o colapso do prédio onde estavam, em meio à crise humanitária provocada pelos abalos sísmicos, segundo o G1.

Yanina Maranella e os filhos do casal, Aarón, de 5 anos, e Ainhoa, de 7, estavam no edifício no momento em que ele desabou, no complexo residencial Cumanagoto, em Playa Grande, no estado de La Guaira. O jogador, de 38 anos, não estava no local e acompanhava as buscas desde o início, na esperança de reencontrar a família com vida.

A confirmação das mortes foi divulgada pelo clube venezuelano Deportivo La Guaira, onde Trejo atua. Em nota oficial, a equipe declarou: “Nós, do DLG, nos unimos ao luto que aflige o jogador Lucas Trejo pelo doloroso falecimento de sua esposa, Yanina Maranella, e de seus filhos, Aarón e Ainhoa Trejo. Que suas almas descansem em paz e que Lucas e todos os seus familiares e amigos encontrem consolo".

Horas antes da confirmação, Trejo havia feito um apelo nas redes sociais em busca de informações. Em uma das mensagens, ele escreveu: “Nosso edifício em Praia Grande caiu, não sei nada da minha família, por favor orem por eles e difundam esta mensagem para alguém que possa tê-los visto. Quero acreditar que não estavam lá. Orem pela minha família, por favor".

O jogador também mobilizou seguidores e autoridades durante os dias de buscas. Na manhã de sábado (27), poucas horas antes da confirmação das mortes, pediu reforço nas operações de resgate, solicitando o envio de cães farejadores para tentar localizar sobreviventes sob os escombros.

Os terremotos que atingiram a Venezuela ocorreram na noite de quarta-feira (24) e provocaram uma série de destruições, especialmente em áreas urbanas. Segundo o governo, ao menos 20 réplicas foram registradas nas horas seguintes, aumentando o risco de novos desabamentos. Os tremores chegaram a ser sentidos em regiões do Norte do Brasil.

Organizações internacionais alertam para a gravidade da situação. A Organização das Nações Unidas (ONU) e o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) avaliam que o número de vítimas pode ser maior do que o inicialmente divulgado, em razão da intensidade dos abalos e dos danos estruturais em áreas densamente habitadas.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM), ligada à ONU, estima que até 6,8 milhões de pessoas possam ter sido afetadas pelos terremotos, incluindo cerca de 2 milhões apenas na capital Caracas. Imagens que circulam nas redes sociais e na imprensa mostram edifícios destruídos, ruas cobertas por destroços e equipes de resgate atuando em condições difíceis.