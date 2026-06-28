Venezuela agradece apoio de brigadas internacionais após terremotos

247 - A Venezuela agradeceu pelo apoio de brigadas internacionais de resgate que atuam nos escombros após os terremotos que atingiram o norte do país na última quarta-feira (24), deixando mais de 1.400 mortos, milhares de feridos e ampla destruição em áreas urbanas. Segundo a teleSUR, a presidente interina Delcy Rodríguez recebeu neste sábado (27), no Palácio de Miraflores, em Caracas, equipes estrangeiras mobilizadas nas buscas por sobreviventes.

De acordo com a reportagem, o encontro ocorreu em meio ao agravamento da crise humanitária provocada por dois abalos de magnitudes 7,5 e 7,2, que atingiram principalmente sete estados venezuelanos, incluindo La Guaira, Maracay e diferentes regiões de Caracas. O impacto dos terremotos provocou colapso de estruturas residenciais, danos severos a serviços públicos e bloqueios em importantes vias de circulação.

O balanço oficial mais recente aponta 1.430 mortos, mais de 3.238 feridos e mais de 3.100 pessoas que perderam completamente suas casas. As autoridades venezuelanas informaram que equipes nacionais e estrangeiras trabalham em ritmo emergencial para localizar sobreviventes soterrados e prestar assistência às famílias atingidas.

Entre os grupos internacionais mobilizados estão especialistas de países como México, Espanha, Colômbia e outras nações. As equipes se juntaram aos socorristas venezuelanos em operações de busca e salvamento em meio a prédios destruídos, áreas isoladas e estruturas sob risco de desabamento.

Durante a reunião em Miraflores, que também contou com a presença de embaixadores acreditados na Venezuela, Delcy Rodríguez afirmou que 33 pessoas haviam sido retiradas com vida dos escombros neste sábado.

“Hoje conseguimos resgatar 33 pessoas com vida e eu queria agradecer a vocês”, declarou a presidente interina aos integrantes das brigadas internacionais.

Rodríguez afirmou que a Venezuela enfrenta uma situação de alta complexidade e reconheceu a dimensão da tragédia causada pelos terremotos.

“Na situação atual, vocês puderam constatar no terreno que a situação é muito complexa e, de fato, estamos enfrentando um desastre natural”, disse.

A presidente interina também afirmou que o governo quis interromper momentaneamente parte das atividades das equipes para manifestar gratidão pelo trabalho realizado no país.

“Queríamos afastá-los um pouco de suas tarefas vitais para agradecê-los em nome do povo venezuelano”, afirmou.

Segundo Rodríguez, o esforço dos socorristas estrangeiros tem sido acompanhado de perto pelas autoridades venezuelanas. Ela classificou o trabalho das equipes como “muito impressionante e muito comovente”.

“Estamos em momentos críticos para salvar vidas, e aqueles de nós que não estão trabalhando com vocês estão rezando para que possamos encontrar pessoas vivas”, declarou.

A presidente interina disse ainda que a chegada das brigadas internacionais fortaleceu a esperança da população afetada pelos terremotos.

“O povo venezuelano tem grande esperança em vocês. Há esperança nos lugares onde vocês chegaram, e vocês se juntaram ao extraordinário trabalho que os socorristas venezuelanos vêm realizando desde o início”, afirmou.

As operações de resgate seguem concentradas nas regiões mais atingidas, onde autoridades e equipes humanitárias buscam ampliar o atendimento aos desabrigados, restabelecer serviços essenciais e remover escombros em áreas densamente povoadas. O governo venezuelano mantém a mobilização nacional e internacional diante de um dos episódios mais graves de destruição recente no país.