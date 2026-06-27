Latam envia 'avião solidário' para socorrer vítimas dos terremotos na Venezuela

247 - A Latam enviou seu “avião solidário” para socorrer vítimas dos terremotos na Venezuela, em uma operação humanitária que levou 163 bombeiros, socorristas, equipes médicas e especialistas em resposta a emergências de Bogotá a Caracas, além de equipamentos essenciais para apoiar os trabalhos de resgate e atendimento, informou neste sábado (27) Roberto Alvo, CEO da Latam Airlines, em postagem no LinkedIn.

Segundo Roberto Alvo, a iniciativa faz parte do programa Avião Solidário, criado há 15 anos pela companhia para mobilizar sua estrutura logística em situações de emergência. O executivo afirmou que a Latam tem atuado em parceria com governos, fundações e organizações humanitárias para responder a crises provocadas por desastres naturais na região.

“Todos nós vimos as imagens dramáticas do terremoto na Venezuela. Infelizmente, somos uma região constantemente afetada por fenômenos da natureza como este”, escreveu Alvo. Ele destacou que a proposta do programa é colocar à disposição das comunidades a capacidade da empresa de “transportar, conectar e mobilizar” sua infraestrutura em momentos de maior necessidade.

O voo humanitário partiu de Bogotá, na Colômbia, com destino a Caracas, transportando equipes provenientes da Colômbia, Chile, Brasil, Equador e Peru. Além dos profissionais de emergência, a aeronave levou equipamentos considerados fundamentais para reforçar a resposta imediata às áreas atingidas pelos tremores.

A Latam também informou que está coordenando dois voos cargueiros especiais para transportar cerca de 100 toneladas de ajuda humanitária à Venezuela. A carga deverá incluir equipamentos para a instalação de um hospital de campanha, sistemas de água e saneamento, geradores elétricos e insumos clínicos para fortalecer a assistência em campo.

De acordo com o CEO da companhia, a operação deve continuar nos próximos dias, conforme as demandas apresentadas pelas instituições parceiras. “Seguiremos coordenando o envio de mais ajuda nos próximos dias, conforme nossas alianças demandarem”, afirmou Alvo.

A mobilização ocorre em meio ao agravamento da crise humanitária provocada pelos terremotos registrados na quarta-feira (24). Estimativas iniciais da Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência vinculada à ONU, indicam que até 6,76 milhões de pessoas podem ser afetadas pelos impactos dos tremores no país.

As projeções da OIM levam em conta análises sobre danos materiais e a concentração populacional nas regiões atingidas. Somente em Caracas, cerca de 2 milhões de pessoas podem ser impactadas direta ou indiretamente, o que evidencia a dimensão da emergência enfrentada pelas autoridades e pelas organizações humanitárias.

As primeiras avaliações apontam destruição significativa em áreas urbanas. Em Catia La Mar, uma das regiões mais atingidas, análises preliminares de mapeamento por satélite indicaram danos em 31,5% dos edifícios. O levantamento, realizado com apoio do Microsoft AI for Good Lab, vem sendo utilizado para orientar a atuação das equipes de socorro e definir prioridades no atendimento às comunidades mais afetadas.

Alvo agradeceu às equipes e instituições envolvidas na operação e ressaltou o esforço dos profissionais mobilizados. “Por trás de cada operação, há equipes que trabalham com enorme senso de urgência e compromisso para chegar onde mais se precisa”, escreveu.

O executivo também manifestou solidariedade às famílias atingidas pelos terremotos. “Meus pensamentos estão com todas as famílias afetadas. Seguiremos apoiando e acompanhando o trabalho daqueles que hoje ajudam a Venezuela a se reerguer. Muita força para a Venezuela”, afirmou.