Brasil envia terceiro voo de ajuda humanitária à Venezuela

247 - O Brasil envia neste sábado (27) o terceiro voo de ajuda humanitária à Venezuela, com kits de medicamentos, insumos médicos e equipamentos complementares para a instalação de um hospital de campanha, em resposta aos terremotos que atingiram o país vizinho na quarta-feira (24).

A nova aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) parte da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, levando materiais destinados ao atendimento emergencial de vítimas. A operação foi autorizada pelo presidente Lula (PT) e integra a mobilização internacional para apoiar as ações de busca, salvamento e assistência à população venezuelana.

O carregamento inclui cinco kits de calamidade, com 111,8 mil medicamentos e insumos médicos. Entre os itens enviados estão antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, soluções injetáveis, ataduras, gazes, dispositivos para infusão, seringas, luvas, esparadrapos e máscaras. Segundo o governo brasileiro, o volume é suficiente para atender cerca de 1,5 mil pessoas durante um mês.

O Planalto informou ainda que as doações à Venezuela não comprometem os estoques do Sistema Único de Saúde (SUS). A remessa faz parte de uma resposta humanitária coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores (MRE), em articulação com autoridades venezuelanas e organismos internacionais.

A primeira equipe brasileira enviada para apoiar a resposta aos terremotos decolou na sexta-feira (26), a partir da Base Aérea de Guarulhos, em São Paulo, em uma aeronave KC-390 Millennium da FAB. O avião pousou às 23h40, no horário de Brasília, na Base Militar da Força Aérea Venezuelana El Libertador, em Maracay.

O segundo voo humanitário também está previsto para este sábado, saindo da Base Aérea do Galeão com um hospital de campanha e purificadores de água. O terceiro envio, com medicamentos e insumos complementares, reforça a estrutura de atendimento médico em meio ao agravamento da crise humanitária.

Os terremotos, de magnitude 7,2 e 7,5 na escala Richter, foram seguidos por aproximadamente 20 réplicas e provocaram destruição em diferentes regiões da Venezuela. Houve desabamentos de edifícios em Caracas e em outras cidades, ampliando a demanda por equipes de resgate, atendimento médico de emergência e suprimentos básicos.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades venezuelanas na sexta-feira (26), ao menos 920 pessoas morreram e cerca de 2,9 mil ficaram feridas. O número de vítimas ainda pode aumentar à medida que avançam as operações de busca e salvamento em áreas atingidas pelos tremores.

Diante da gravidade da situação, a presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, decretou estado de emergência nacional e pediu apoio da comunidade internacional. O governo brasileiro afirmou que permanece à disposição das autoridades venezuelanas para ampliar a assistência humanitária conforme as necessidades identificadas no terreno.