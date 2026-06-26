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      Novo terremoto de magnitude 4,9 atinge Venezuela dias após grandes abalos sísmicos

      Novo terremoto atingiu a costa norte da Venezuela

      Escombros deixados por terremotos na Venezuela (Foto: Reuters/Gaby Oraa)
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      Reuters - Um novo terremoto atingiu a costa norte da Venezuela nesta sexta-feira, dias depois de dois terremotos consecutivos derrubarem edifícios e causarem a morte de quase mil pessoas.

      Testemunhas da Reuters em Caracas e Maracay sentiram o tremor, que, segundo o monitor de terremotos Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo (EMSC, na sigla em inglês), teve magnitude 4,9.

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