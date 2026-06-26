Brasil enviará segundo voo humanitário à Venezuela com hospital de campanha e purificadores de água

247 - O governo brasileiro enviará no sábado (27) um segundo voo humanitário à Venezuela com um hospital de campanha, militares da Marinha e purificadores de água para reforçar o atendimento às vítimas dos terremotos que atingiram o país na terça-feira (24). A operação, autorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi informada pelo Palácio do Planalto.

A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) decolará pela manhã da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, levando uma Unidade Avançada de Trauma do Hospital de Campanha da Marinha do Brasil, além de equipes responsáveis por operar a estrutura médica. A ação atende a um pedido do governo venezuelano e integra a resposta internacional à emergência humanitária.

Ao todo, 48 militares da Marinha do Brasil participarão da missão. O voo também levará 100 purificadores de água com painel solar, cada um com capacidade para tratar 5 mil litros por dia. Os equipamentos serão doados à defesa civil venezuelana para auxiliar no abastecimento de água potável em áreas afetadas pelos tremores.

A primeira missão brasileira de apoio às vítimas decolou nesta sexta-feira (26) da Base Aérea de Guarulhos, em São Paulo, a bordo de uma aeronave KC-390 Millennium da FAB. A equipe enviada à Venezuela é especializada em busca e resgate urbano de nível pesado.

O grupo é formado por 44 profissionais: 36 integrantes dos Corpos de Bombeiros Militares de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro especialistas da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Além das equipes, a aeronave transportou seis cães farejadores, equipamentos e materiais voltados às operações de busca e salvamento. Os técnicos da Anatel utilizarão analisadores de espectro e antenas direcionais de alta sensibilidade para tentar identificar sinais de celulares sob os escombros, recurso que pode auxiliar na localização de pessoas presas em estruturas colapsadas.

Lula afirmou, em publicação nas redes sociais, que o Brasil seguirá acompanhando a situação e prestando apoio às vítimas. “Seguiremos acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos de socorro às vítimas para prestar todo o apoio necessário aos nossos irmãos venezuelanos”, declarou o presidente.

A mobilização brasileira é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação, ligada ao Ministério das Relações Exteriores, e faz parte de um esforço internacional para apoiar a Venezuela após a tragédia. Segundo o Planalto, outros países e organismos internacionais também anunciaram o envio de equipes especializadas, suprimentos e assistência humanitária.

Os terremotos, de magnitude 7,2 e 7,5 na escala Richter, foram seguidos por cerca de 20 réplicas e provocaram ampla destruição, incluindo desabamentos em Caracas e em outras cidades venezuelanas.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades venezuelanas nesta sexta-feira (26), ao menos 920 pessoas morreram e cerca de 2,9 mil ficaram feridas. O número de vítimas pode aumentar com a continuidade das operações de busca e salvamento.

Diante da gravidade da crise, a presidenta encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, decretou estado de emergência nacional e pediu ajuda humanitária à comunidade internacional.