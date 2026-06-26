Mulher de jogador venezuelano morre em terremoto; bebê é resgatada com vida

247 - A mulher do jogador venezuelano Hector Bello foi encontrada morta entre os escombros após os fortes terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24). A filha do casal, ainda bebê, foi resgatada com vida no prédio onde a família morava, no estado de La Guaira, uma das regiões mais afetadas pelos tremores. As informações são do g1.

Segundo a reportagem do g1, o edifício em que viviam a esposa e a filha de Bello desabou em meio à sequência de abalos que devastou parte do norte venezuelano, incluindo áreas próximas à capital Caracas. O caso ganhou repercussão nas redes sociais após publicações confirmarem a morte da mulher do atleta.

Hector Bello, de 28 anos, é zagueiro e atualmente está sem clube. Até 2025, ele defendia o Bolívar SC, equipe sediada em Ciudad Bolívar, na Venezuela. Imagens publicadas anteriormente pelo jogador nas redes sociais mostram momentos ao lado da família.

A tragédia também atingiu familiares de outros atletas. O jogador argentino Lucas Trejo informou que parentes estavam desaparecidos depois dos terremotos, em meio ao cenário de destruição registrado no país.

De acordo com o levantamento mais recente divulgado pelo governo da Venezuela, os tremores deixaram 589 mortos, 2.980 feridos e mais de 200 pessoas ainda presas sob escombros. As autoridades também contabilizam ao menos 250 edifícios totalmente destruídos ou com danos estruturais.

Os terremotos ocorreram em sequência na noite de quarta-feira e atingiram principalmente a região norte do país, onde fica Caracas. Segundo as informações disponíveis, os abalos foram os mais fortes registrados na Venezuela em mais de 100 anos, provocando desabamentos, bloqueios em vias urbanas e danos severos em bairros inteiros.

Equipes de resgate trabalham para localizar sobreviventes e retirar vítimas soterradas. Moradores das áreas mais afetadas também organizaram grupos de busca para tentar encontrar parentes e conhecidos. Esses grupos já reúnem registros de mais de 24 mil desaparecidos.

A dimensão da tragédia mobilizou ajuda internacional. Países como Brasil e Estados Unidos anunciaram o envio de equipes para apoiar as operações de busca e salvamento, enquanto autoridades venezuelanas concentram esforços nas regiões com maior número de desabamentos.

Em La Guaira, onde vivia a família de Hector Bello, a destruição atingiu prédios residenciais e deixou comunidades inteiras em estado de emergência. A morte da esposa do jogador e o resgate da filha bebê passaram a simbolizar o drama de milhares de famílias venezuelanas afetadas pelos terremotos.