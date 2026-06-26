Venezuela corre contra o tempo para resgatar pessoas presas nos escombros deixados por terremotos

247 - Uma grande operação de resgate está em curso na Venezuela, O país está correndo contra o tempo para resgatar centenas de pessoas presas sob escombros em Caracas, La Guaira e áreas próximas, após os dois fortes tremores da quarta-feira (24). Segundo a Reuters, o ministro da Saúde, Carlos Alvarado, informou que 235 corpos haviam sido recebidos em centros médicos até a noite de quinta-feira (25), enquanto milhares de pessoas permaneciam sem casa, sem energia ou sem notícias de familiares.

De acordo com a Reuters, o primeiro terremoto teve magnitude 7,2 e atingiu uma região a cerca de 160 quilômetros a oeste de Caracas. Menos de um minuto depois, outro tremor, de magnitude 7,5, abalou o país. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), foi o terremoto mais forte registrado na Venezuela desde 1900. As autoridades venezuelanas ainda não divulgaram um balanço consolidado de vítimas.

Tremores secundários continuavam a ser sentidos na capital e em áreas costeiras, enquanto equipes de resgate, voluntários e moradores tentavam localizar sobreviventes em prédios destruídos.

Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional, afirmou que cerca de 200 pessoas estavam presas nos escombros e que 250 edifícios haviam sido danificados ou destruídos. Entre os imóveis afetados, segundo os relatos, estão pelo menos oito hospitais, a sede da Cruz Vermelha Venezuelana e a embaixada da França.

O ministro do Interior, Diosdado Cabello, disse que aproximadamente 70 mil famílias foram afetadas no estado de La Guaira, uma das regiões mais atingidas. Localizado na faixa costeira próxima a Caracas, o estado abriga o principal aeroporto da capital, que permaneceu fechado após sofrer danos estruturais. Vídeos registrados por testemunhas mostraram cenas de pânico no terminal, com queda de painéis do teto.

La Guaira foi descrita pelas autoridades como uma das áreas em situação mais crítica. “Tornou-se uma zona de desastre”, disse Rodríguez. Segundo ele, o governo trabalha com empresas privadas para levar equipamentos pesados às áreas atingidas e acelerar a retirada de vítimas dos escombros.

Apesar dos esforços oficiais, moradores relataram demora na chegada de ajuda em alguns pontos. Em La Guaira, voluntários cavavam destroços com as próprias mãos, enquanto famílias aguardavam notícias de parentes desaparecidos. Na estrada entre Caracas e La Guaira, grupos de civis seguiam em direção ao litoral levando água, alimentos e remédios, diante da dimensão da tragédia.

Os tremores ocorreram durante um feriado, quando muitos venezuelanos estavam em casa. Em Caracas e em comunidades costeiras próximas, moradores correram para as ruas enquanto prédios balançavam ou desabavam. “Quando descemos, a cena parecia um filme de terror”, relatou Maria Alejandra, moradora da capital, que não informou o sobrenome.

Perto do epicentro, em Morón, cidade litorânea no estado de Carabobo, casas desabaram e moradores ficaram sem água e eletricidade. Cerca de 200 famílias que viviam em um conjunto residencial danificado tentavam retirar colchões, televisores, máquinas de lavar e outros pertences. Parte delas planejava se abrigar com parentes, enquanto outras aguardavam a abertura de alojamentos pelo governo.

A moradora Denis Sequera, de 47 anos, contou que a neta de 5 anos ajudou o bisavô, de 79, a sair de casa no momento do tremor, enquanto ela auxiliava a mãe, de 70 anos. “Ela continuava dizendo ao meu pai: ‘Vovô, saia, coloque as mãos sobre a cabeça’, e o levou para o quintal”, afirmou Sequera. “Não conseguimos voltar para dentro. Dormimos fora e agora estamos esperando ajuda.”

A dimensão do desastre ainda era incerta. Um site colaborativo criado para rastrear desaparecidos e compartilhado por líderes da oposição indicava mais de 46 mil pessoas sem localização conhecida pouco depois das 19h de quinta-feira, no horário local. A Reuters informou que não conseguiu verificar de forma independente esses registros.

Modelos preditivos do USGS indicavam que o número de mortos poderia subir para a casa dos milhares, com possibilidade significativa de superar 10 mil vítimas. A estimativa reforçou a urgência das operações de busca e da mobilização internacional em apoio à Venezuela.