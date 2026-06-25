Itamaraty confirma morte de dois brasileiros em terremotos na Venezuela

247 - O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou nesta quinta-feira (25) a morte de dois brasileiros em consequência dos fortes terremotos que atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira (24). Em nota oficial, o Itamaraty informou que está prestando assistência consular às famílias das vítimas.

"O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadã e um cidadão brasileiros em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela. O MRE informa estar prestando assistência consular às famílias das vítimas", afirmou o ministério.

Os terremotos provocaram destruição em diversas regiões do país vizinho, especialmente na cidade de La Guaira, onde edifícios desabaram e equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), os dois tremores registraram magnitudes de 7,2 e 7,5, ocorrendo com menos de um minuto de diferença. O sismo mais intenso teve epicentro na região de El Guayabo, a cerca de 13 quilômetros de profundidade.

De acordo com o balanço mais recente das autoridades venezuelanas, a tragédia deixou ao menos 188 mortos, cerca de 1.520 feridos e mais de 200 pessoas presas sob os escombros. Aproximadamente 250 edifícios foram destruídos ou sofreram graves danos estruturais.

Lula anuncia envio de ajuda humanitária

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o Brasil enviará ajuda humanitária à Venezuela para apoiar as operações de resgate. Em publicação nas redes sociais, Lula informou que conversou com a presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, e detalhou a missão brasileira.

"Vamos enviar, nesta sexta (26) pela manhã, uma missão humanitária de busca e resgate urbano, em avião KC-390 da FAB, que sairá do Aeroporto de Guarulhos, com 36 bombeiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e outros quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações. Com eles vão nove toneladas de equipamentos para ajudar na busca e socorro às vítimas", escreveu.

O presidente acrescentou que, no sábado, será enviado um segundo voo com equipamentos para a montagem de um hospital de campanha, cem purificadores de água movidos a energia solar, medicamentos e materiais médicos para cirurgias. "Seguiremos acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos de socorro às vítimas para prestar todo o apoio necessário aos nossos irmãos venezuelanos."

Lula também destacou a solidariedade ao povo venezuelano. "Nessas horas precisa levantar e de pé aplaudir o povo da Venezuela. Uma salva de palmas ao povo da Venezuela e todos nós temos que fazer todo o esforço possível para ajudar a Venezuela a sair dessa confusão do terremoto”, disse o presidente.

Terremotos mais fortes em mais de um século

Os dois abalos sísmicos ocorreram com intervalo inferior a um minuto e são considerados os mais intensos registrados na Venezuela em mais de um século. A pequena profundidade dos tremores potencializou os danos, provocando o colapso de edifícios, interrupções nos serviços essenciais e o fechamento do aeroporto internacional de Caracas.

Destruição e buscas continuam

Após os tremores principais, dezenas de réplicas foram registradas em áreas próximas à capital, especialmente em La Guaira, uma das regiões mais atingidas. Equipes de resgate seguem trabalhando na busca por sobreviventes sob os escombros, enquanto autoridades mantêm o estado de emergência e ampliam as operações de assistência à população afetada.