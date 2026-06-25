Número de desaparecidos em terremoto pode passar de 40 mil na Venezuela

247 - O site Desaparecidos Terremoto Venezuela, criado pela sociedade civil para reunir informações extra oficiais sobre vítimas, há mais de 40 mil pessoas desaparecidas, após dois terremotos atingiram o país. Segundo levantamento feito pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o número de mortes pode variar entre 10 mil e 100 mil. O cálculo da entidade leva em consideração a população exposta em áreas atingidas e precariedade das construções. Ao menos 188 pessoas morreram. Governo venezuelano decretou estado de emergência.

Na plataforma sobre os desaparecidos, a população pode inserir dados sobre desaparecidos como idade, sexo, estado civil e a cidade onde mora. Os terremotos foram de 7.2 e 7.5 graus na escala Ritcher. De acordo com o presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, 250 edifícios foram completamente derrubados ou sofreram danos.

O USGS informou que o epicentro do tremor mais forte ocorreu em El Guayabo, cidade venezuelana localizada a 168 quilômetros (km) de Caracas. O abalo teve origem a 13 km de profundidade. Os dois terremotos ocorreram na quarta-feira (24), com intervalo de apenas 39 segundos entre eles.

Terremotos rasos

Os dois abalos que atingiram a Venezuela receberam a classificação de terremotos rasos. O USGS define como rasos os tremores que ocorrem entre 0 e 70 km de profundidade. Os terremotos intermediários se formam entre 70 e 300 km. Os profundos ocorrem entre 300 e 700 km.

A profundidade exerce papel decisivo no impacto percebido na superfície. Um tremor com origem a 500 km de profundidade tende a causar efeito menor nas áreas habitadas do que um abalo semelhante registrado a 20 quilômetros.

Como acontece um terremoto

Os terremotos se formam na crosta terrestre ou no manto superior, em uma faixa que vai da superfície até cerca de 800 km de profundidade. O tremor acontece quando uma falha geológica sofre ruptura súbita.

As placas tectônicas se movem lentamente de forma contínua, mas o atrito pode travar suas bordas. Quando a pressão acumulada supera essa resistência, a energia se libera em ondas sísmicas.

Essas ondas atravessam a crosta terrestre e provocam o tremor sentido na superfície. Em áreas densamente ocupadas ou com construções frágeis, o impacto pode causar colapsos, ampliar o número de vítimas e dificultar a localização de desaparecidos.