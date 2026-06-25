"Parecia um filme de terror", diz venezuelana após terremotos

247 - Dois terremotos de grande magnitude atingiram a Venezuela nesta madrugada, provocando colapso de edifícios, mortes e cenas de pânico generalizado em Caracas e regiões próximas, com pelo menos 32 mortos confirmados e cerca de 700 feridos, enquanto autoridades e equipes de resgate tentam localizar desaparecidos sob os escombros, segundo a Reuters.

O primeiro tremor teve magnitude 7,2 e ocorreu a cerca de 160 km a oeste de Caracas, sendo seguido menos de um minuto depois por outro abalo ainda mais forte, de magnitude 7,5, ampliando o impacto da destruição na capital venezuelana.

Os tremores provocaram o desabamento de múltiplos prédios, interrupções de serviços e evacuações em massa, enquanto hospitais foram colocados em estado de emergência para atender ao grande fluxo de feridos.

Relato de sobrevivente expõe o pânico na capital

Entre os relatos de moradores, uma sobrevivente descreveu o momento em que deixou o prédio durante o tremor e o cenário encontrado do lado de fora. “Quando descemos, a cena parecia um filme de terror”, disse Maria Alejandra, moradora de um edifício próximo. “Tivemos que subir e descer pelos escombros. O síndico com o bebê e todos os vizinhos descendo. Mas daquele prédio, só vi uma família sair".

Resgate e mobilização em meio aos escombros

Equipes de emergência trabalham entre os destroços em diferentes áreas de Caracas enquanto familiares buscam informações sobre desaparecidos. O cenário de destruição se estende por vários pontos da capital, com edifícios colapsados e ruas bloqueadas por escombros.

Autoridades venezuelanas afirmaram que os números de vítimas podem aumentar à medida que as buscas avançam, especialmente em áreas mais afetadas próximas ao litoral e à capital.

Estimativas e alerta internacional

Modelos do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) indicam que o número de mortos pode alcançar milhares, com possibilidade de ultrapassar 10 mil, dependendo da evolução dos resgates e da extensão dos danos estruturais.

Diversos países manifestaram solidariedade e ofereceram apoio à Venezuela, enquanto equipes internacionais de resgate devem ser mobilizadas para reforçar as operações em andamento.

As autoridades seguem monitorando a atividade sísmica na região, enquanto equipes técnicas avaliam os danos estruturais em hospitais, aeroportos e prédios públicos atingidos pelos abalos.