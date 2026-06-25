Delcy agradece a Lula e destaca "irmandade entre nossos povos"

247 – A presidenta encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeceu a manifestação de solidariedade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o terremoto que atingiu o país nesta quarta-feira (24). Em postagem nas redes sociais, ela afirmou ter recebido com “profundo agradecimento” a mensagem enviada pelo presidente brasileiro e a disposição do governo do Brasil de acompanhar a situação do povo venezuelano.

A declaração de Delcy foi feita em resposta à publicação de Lula, que informou ter instruído o Ministério das Relações Exteriores a avaliar, junto com a embaixada brasileira em Caracas, a situação na Venezuela e eventuais medidas de assistência que o Brasil possa adotar diante dos impactos provocados pelo desastre natural.

"Recebemos com profundo agradecimento a mensagem do presidente Lula e a disposição do Governo do Brasil de acompanhar o nosso povo", escreveu Delcy.

A dirigente venezuelana também destacou o gesto brasileiro como expressão de solidariedade regional e reafirmou os vínculos históricos entre Brasil e Venezuela.

"Valorizamos este gesto de solidariedade e irmandade entre os nossos povos, reafirmando os laços de cooperação e amizade que nos unem", afirmou.

Brasil sinaliza apoio à Venezuela

A resposta de Delcy ocorre após Lula manifestar “grande preocupação e consternação” com os impactos do terremoto que atingiu a Venezuela. O presidente brasileiro também reafirmou a determinação do Brasil em apoiar o governo da presidenta encarregada Delcy Rodríguez na recuperação das áreas afetadas.

Ao acionar o Itamaraty e a embaixada brasileira em Caracas, Lula sinalizou que o governo brasileiro acompanha a situação e poderá avaliar formas concretas de cooperação humanitária, conforme as necessidades apresentadas pelas autoridades venezuelanas.

Emergência mobiliza autoridades venezuelanas

A Venezuela decretou estado de emergência constitucional depois dos fortes tremores que afetaram diversas regiões do país. As autoridades mobilizaram equipes de proteção civil, saúde, segurança e infraestrutura para atuar no resgate de vítimas, na avaliação de danos e no atendimento à população atingida.

Entre as áreas afetadas estão Caracas e estados como Miranda, La Guaira, Carabobo, Falcón, Yaracuy, Aragua, Trujillo e Zulia. Serviços de transporte foram suspensos em algumas regiões para facilitar os trabalhos de emergência, e o Aeroporto Internacional de Maiquetía foi fechado em razão de danos em sua infraestrutura.

Solidariedade regional

A manifestação de Delcy Rodríguez reforça a importância da cooperação entre países vizinhos diante de desastres naturais. Para o governo venezuelano, a mensagem de Lula representa um gesto de amizade em meio a um momento de dor, emergência e reconstrução.

Com a troca de mensagens entre os dois governos, Brasil e Venezuela reafirmam os laços de cooperação e amizade em uma conjuntura marcada pela necessidade de resposta rápida à população atingida pelo terremoto.