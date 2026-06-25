Lula manifesta solidariedade à Venezuela após terremoto e avalia envio de assistência brasileira

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade à Venezuela após os fortes terremotos que atingiram o país nesta quarta-feira (24) e afirmou que determinou ao Ministério das Relações Exteriores uma avaliação sobre possíveis medidas de assistência brasileira.

Em postagem nas redes sociais, Lula disse ter tomado conhecimento “com grande preocupação e consternação” dos impactos causados pelo terremoto e informou que o Itamaraty deverá avaliar, em conjunto com a embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país vizinho.

"Tomei conhecimento, com grande preocupação e consternação, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta (24). Instruí o ministério das Relações Exteriores que avalie, juntamente com a embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de assistência que o Brasil possa adotar", afirmou o presidente.

A manifestação ocorre após a Venezuela decretar estado de emergência constitucional em razão de dois terremotos consecutivos de magnitude 7,5, que afetaram Caracas e diversos estados do país, provocando danos em infraestruturas, suspensão de serviços e mobilização de equipes de resgate.

Brasil se coloca à disposição para apoiar país vizinho

Na mesma mensagem, Lula reafirmou a disposição do Brasil em apoiar o governo venezuelano na recuperação das áreas atingidas. O presidente citou diretamente a presidenta encarregada Delcy Rodríguez e destacou a resiliência do povo venezuelano diante das adversidades.

"Reafirmo nossa determinação em apoiar o governo da presidenta encarregada Delcy Rodríguez na recuperação de áreas afetadas desse país irmão, cujo povo tem dado provas de grande resiliência frente às adversidades", escreveu Lula.

A declaração reforça a posição diplomática do governo brasileiro de solidariedade regional e cooperação humanitária diante de desastres naturais. Ao acionar o Ministério das Relações Exteriores e a embaixada brasileira em Caracas, Lula sinalizou que o apoio poderá ser definido a partir de uma avaliação concreta das necessidades apresentadas pelas autoridades venezuelanas.

Venezuela mobiliza operação de emergência

O governo venezuelano ativou um Estado Maior de contingência para coordenar as ações de resgate, atendimento aos feridos e avaliação dos danos causados pelos tremores. As aulas foram suspensas pelo restante da semana, assim como atividades laborais não essenciais, para priorizar a resposta emergencial.

Entre as áreas atingidas estão Caracas e os estados de Miranda, La Guaira, Carabobo, Falcón, Yaracuy, Aragua, Trujillo e Zulia. Também foram registradas falhas no serviço elétrico em Caracas e La Guaira, além do fechamento do Aeroporto Internacional de Maiquetía em razão de danos em sua infraestrutura.

A rede pública e privada de saúde foi mobilizada para atender os feridos, enquanto equipes de proteção civil realizam buscas, inspeções em moradias e avaliação de riscos estruturais.

Solidariedade regional diante da tragédia

A postagem de Lula se soma às manifestações internacionais de apoio à Venezuela em meio à emergência. Países e organismos multilaterais expressaram disposição de colaborar com o governo venezuelano diante da gravidade dos impactos provocados pelos terremotos.

A posição brasileira tem peso especial pela proximidade geográfica, pelos laços históricos entre os dois países e pela defesa da integração regional como instrumento de resposta a crises humanitárias.

Com a avaliação solicitada ao Itamaraty, o Brasil poderá definir medidas de cooperação conforme as necessidades identificadas em Caracas. A prioridade, segundo a sinalização feita pelo presidente Lula, é contribuir para a recuperação das áreas atingidas e apoiar o povo venezuelano em um momento de grande comoção nacional.