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      Forte terremoto abala a capital da Venezuela

      Tremor de magnitude 7,1 atingiu a região próxima à costa da Venezuela; Sistema de Alerta de Tsunamis dos EUA emitiu alerta para Porto Rico e Ilhas Virgens

      Caracas, capital da Venezuela (Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
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      Reuters - Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a região próxima à costa da Venezuela na tarde desta quarta-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), com testemunhas relatando tremores na capital, Caracas.

      Os moradores correram para sair dos edifícios enquanto o terremoto sacudia os prédios; uma testemunha disse à Reuters que rachaduras se formaram na lateral do prédio onde morava.

      O Sistema de Alerta de Tsunamis dos EUA emitiu um alerta de tsunami para Porto Rico e as Ilhas Virgens após o terremoto.

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