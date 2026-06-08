Terremoto nas Filipinas provoca alerta de tsunami

247 - Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a região marítima próxima a Mindanao, no sul das Filipinas, nesta segunda-feira, provocando alertas de tsunami emitidos por agências geofísicas das Filipinas, da Indonésia e dos Estados Unidos. O tremor ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros, e não havia relatos imediatos de grandes danos nos dois países, as informações são da Reuters.

De acordo com o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ), o abalo sísmico foi registrado em uma área próxima ao sul filipino. Inicialmente, o órgão havia estimado a magnitude do terremoto em 8,2, mas posteriormente revisou o número para 7,8.

O Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos também emitiu um aviso de ameaça de tsunami após o terremoto. Já a Phivolcs, agência geológica das Filipinas, alertou para a possibilidade de ondas superiores a um metro, que poderiam persistir por várias horas.

Apesar da força do tremor, não houve confirmação imediata de vítimas ou de danos de grandes proporções. Autoridades locais, no entanto, relataram impactos pontuais em estruturas e momentos de pânico entre moradores.

Benjie Ancheta, chefe de polícia da cidade de Alabel, na província filipina de Sarangani, afirmou que o prédio da polícia apresentou algumas rachaduras depois do terremoto. Segundo ele, o tremor ocorreu durante uma cerimônia de hasteamento da bandeira.

Ancheta disse ainda que não havia relatos imediatos de vítimas, mas informou que algumas pessoas desmaiaram após o forte abalo.

“Este é o terremoto mais forte que já vivenciamos”, declarou Ancheta à Reuters por telefone.

O tremor também foi sentido na Indonésia. Testemunhas na cidade de Manado, no norte do país, relataram que o abalo ocorreu com grande intensidade, aumentando a preocupação das autoridades locais diante do risco de tsunami.

As Filipinas e a Indonésia estão localizadas em uma área de elevada atividade sísmica. Os dois países fazem parte do chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma faixa marcada por intensa movimentação tectônica que se estende da América do Sul ao extremo leste da Rússia.

A região concentra terremotos frequentes e atividade vulcânica, o que leva as autoridades a manterem sistemas permanentes de monitoramento e alerta. Após o tremor desta segunda-feira, as agências de emergência seguiram acompanhando a evolução do risco de tsunami e eventuais danos provocados pelo abalo.