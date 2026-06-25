Venezuela recebe apoio internacional após terremotos

247 - A Venezuela recebeu apoio internacional após terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 que deixaram danos em Caracas e em outros estados do país, enquanto o governo declarou estado de emergência e concentrou esforços em ações de resgate, assistência às vítimas e avaliação das áreas atingidas, as informações são da teleSUR.

De acordo com a emissora, governos da América Latina e de outras regiões, além da ONU e de organizações financeiras multilaterais, manifestaram solidariedade ao povo venezuelano e ofereceram apoio após os fortes sismos consecutivos registrados nesta quarta-feira.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeceu as mensagens enviadas por Barbados, Brasil, Colômbia, Cuba, Curaçao, Estados Unidos, Jordânia, México, Nicarágua, Panamá, Catar, Reino Unido e Turquia. Segundo ela, esses governos entraram em contato com Caracas “para oferecer solidariedade e apoio”.

Rodríguez também afirmou que a ONU e organismos financeiros multilaterais já haviam procurado o governo venezuelano por diferentes canais para manifestar solidariedade ao país. Bolívia, El Salvador, Peru e Chile também se somaram às mensagens de apoio nas horas seguintes aos tremores.

Estado de emergência e foco em salvar vidas

O Governo Bolivariano declarou estado de emergência após os dois terremotos causarem graves danos em diferentes áreas de Caracas, incluindo desabamentos de edifícios. Os estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo e Falcón também foram atingidos.

Em pronunciamento transmitido pela Venezolana de Televisión (VTV), Delcy Rodríguez anunciou a medida ao lado do presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, e do ministro de Relações Interiores, Justiça e Paz, Diosdado Cabello.

“Estamos neste momento declarando o estado de emergência, como contempla nossa Constituição”, disse Rodríguez.

A mandatária pediu união nacional para enfrentar a emergência e afirmou que a prioridade é preservar vidas.

“Para salvar vidas”, declarou Rodríguez, ao defender a mobilização das autoridades e da população diante dos impactos dos terremotos.

O governo também determinou a suspensão das aulas e das atividades laborais em setores considerados não essenciais pelo restante da semana. Nas áreas mais afetadas, equipes de emergência, bombeiros e resgatistas seguiram atuando sem interrupção.

Brasil avalia medidas de assistência

O presidente Lula manifestou “preocupação e consternação” com os efeitos dos terremotos que atingiram a Venezuela e informou que o governo brasileiro avalia formas de prestar assistência ao país vizinho.

Em mensagem publicada nas redes sociais, Lula disse ter orientado o Ministério das Relações Exteriores, em coordenação com a embaixada do Brasil em Caracas, a acompanhar a situação e avaliar possíveis medidas de ajuda. O presidente reafirmou a disposição do Brasil de apoiar o governo da presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, na recuperação das áreas afetadas.

Uruguai, México e Equador manifestam solidariedade

O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, também manifestou solidariedade ao povo venezuelano e às autoridades do país diante da emergência. Em publicação nas redes sociais, colocou o governo uruguaio à disposição da Venezuela para colaborar no que for necessário.

O Ministério das Relações Exteriores do Uruguai informou que a seção consular do país na Venezuela já estava em contato direto com a comunidade uruguaia residente em território venezuelano para verificar o estado de saúde e o paradeiro dos cidadãos após os tremores. Em comunicado, o governo uruguaio reiterou sua disposição de apoiar as autoridades venezuelanas “nas formas que estejam ao seu alcance nas árduas tarefas que têm pela frente”.

O governo do México também expressou solidariedade ao povo venezuelano e lamentou os danos provocados pelos dois sismos. Em nota, a Secretaria de Relações Exteriores mexicana manifestou pesar pelas consequências dos terremotos.

O presidente do Equador, Daniel Noboa, informou que determinou o envio imediato de assistência humanitária à Venezuela. Segundo ele, o Equador atuará “com a rapidez e o compromisso que este momento exige”.

A chancelaria equatoriana também habilitou canais prioritários de atendimento para equatorianos em território venezuelano, incluindo WhatsApp de emergência, linhas consulares e cooperação com organismos internacionais. O governo pediu ainda que seus cidadãos busquem informações apenas por canais oficiais.

Estados Unidos, Bolívia e países da região oferecem apoio

O subsecretário de Estado Christopher Landau afirmou que os Estados Unidos acompanham a situação após os terremotos na Venezuela.

“Os EUA estão com o povo venezuelano após as devastadoras consequências dos terremotos desta noite. Estamos em contato com as autoridades e mobilizando assistência”, declarou Landau.

Em comunicado de sua chancelaria, o governo da Bolívia transmitiu solidariedade à Venezuela e desejou a pronta recuperação das pessoas afetadas.

“Nestes momentos de dificuldade, o Estado Plurinacional da Bolívia acompanha fraternalmente o povo venezuelano e expressa seus mais sinceros desejos pela pronta recuperação das pessoas afetadas, assim como pelo restabelecimento das zonas impactadas por este desastre natural”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores boliviano.

A Bolívia também desejou êxito às operações de busca, resgate, assistência e recuperação realizadas pelas autoridades venezuelanas, além de transmitir sentimentos de proximidade e apoio ao povo venezuelano.

Mensagens de solidariedade também chegaram de Peru, El Salvador e Chile. O governo salvadorenho ofereceu equipes de resgate, paramédicos, suprimentos médicos essenciais e “ajuda humanitária e de resgate, se necessário”.

Colômbia e Panamá se colocam à disposição

Da Colômbia, o prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmou que a capital colombiana está disposta a apoiar a Venezuela. Ele disse ter orientado o Instituto Distrital de Gestão de Riscos e Mudanças Climáticas a entrar em contato com a Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres para coordenar eventuais ações de apoio.

“Em resposta ao terremoto sentido em Bogotá, que causou danos na Venezuela, instruí o diretor do Instituto Distrital de Gestão de Riscos e Mudanças Climáticas a entrar em contato o mais breve possível com a Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres para coordenar todas as ações e todo o apoio que Bogotá puder fornecer ao povo venezuelano”, publicou Galán no X.

O governo do Panamá também ofereceu ajuda humanitária. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores panamenho afirmou que, diante de momentos de angústia e incerteza, o país expressa fraternidade, apoio e esperança aos afetados e às famílias que aguardam notícias de seus entes queridos.

A chancelaria panamenha declarou ainda que o país está disposto a colaborar, dentro de suas possibilidades, com os esforços humanitários necessários para contribuir com a recuperação das comunidades atingidas pelos terremotos.