Serviço Geológico dos Estados Unidos alerta para risco de até 100 mil mortos após terremotos na Venezuela

247 – O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) divulgou uma avaliação preliminar alarmante sobre os terremotos que atingiram a Venezuela nesta quarta-feira (24). Segundo a agência norte-americana, há risco de elevado número de vítimas e de danos extensos nas áreas afetadas pelos tremores.

As informações foram publicadas pelo Metrópoles. De acordo com o levantamento inicial do USGS, modelos automáticos indicam que o número de mortos pode ficar entre 10 mil e 100 mil, embora a estimativa ainda possa ser revisada conforme novas informações sejam divulgadas pelas autoridades locais.

"É provável que haja um alto número de vítimas e danos extensos, e é provável que o desastre seja generalizado", informou o USGS em sua análise inicial.

A projeção da agência norte-americana não representa um balanço oficial de mortos, feridos ou desaparecidos. Trata-se de uma estimativa preliminar baseada em modelos de impacto utilizados para avaliar possíveis consequências de grandes terremotos, levando em conta magnitude, profundidade, localização do epicentro, densidade populacional e vulnerabilidade das construções.

Segundo o USGS, há 44% de probabilidade de que o número de mortos fique entre 10 mil e 100 mil. A agência também estimou em 33% a chance de o total de óbitos superar 100 mil.

Dois terremotos atingiram a Venezuela em menos de um minuto

Os terremotos foram registrados no fim da tarde desta quarta-feira. Inicialmente, o USGS havia informado a ocorrência de apenas um tremor, de magnitude 7,1. Horas depois, porém, os dados foram atualizados, indicando dois terremotos de grande intensidade em sequência.

O primeiro abalo ocorreu nas proximidades da cidade de San Felipe, com magnitude 7,2 e profundidade de 21,9 quilômetros. Apenas 39 segundos depois, um segundo tremor, ainda mais forte, atingiu a região de Yumare, com magnitude 7,5.

Por terem ocorrido em baixa profundidade, os terremotos foram sentidos em uma ampla área do norte da América do Sul e do Caribe. Relatos apontam tremores em diferentes regiões da Venezuela, incluindo Caracas, além de cidades da Colômbia.

Cenas de pânico foram registradas em Caracas

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram cenas de pânico, correria, edifícios danificados e nuvens de poeira em diferentes pontos da capital venezuelana. Até a última atualização, no entanto, as autoridades venezuelanas ainda não haviam divulgado um balanço oficial de mortos, feridos ou desaparecidos.

Após os terremotos, o sistema de alerta de tsunamis dos Estados Unidos informou haver possibilidade de ondas perigosas em regiões costeiras localizadas em um raio de até 300 quilômetros dos epicentros. Entre as áreas monitoradas estão Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas.

As estimativas do USGS poderão ser atualizadas à medida que equipes locais avancem na avaliação dos danos e na identificação das áreas mais atingidas pelos tremores.