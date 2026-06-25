Venezuela registra terremotos mais fortes dos últimos 100 anos

247 - Os terremotos mais fortes registrados na Venezuela em mais de um século atingiram o país nesta semana, provocando destruição em diferentes regiões, além de mortes, centenas de feridos e o colapso de edifícios em áreas urbanas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que dois grandes tremores foram registrados com magnitudes de 7,2 e 7,5, com epicentros próximos, o que ampliou o impacto dos abalos no território venezuelano.

Segundo o USGS, o epicentro do tremor mais intenso foi localizado em El Guayabo, a cerca de 168 quilômetros de Caracas, com profundidade estimada em 13 quilômetros. O órgão alertou para o potencial destrutivo do evento e para a possibilidade de elevado número de vítimas. O serviço geológico norte-americano também destacou: “É provável que haja um elevado número de vítimas e danos extensos, e é provável que o desastre seja generalizado”.

Emergência e balanço de vítimas

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, informou um balanço parcial de 164 mortos e cerca de 700 feridos. Diante da gravidade da situação, o governo decretou estado de emergência.

As autoridades também determinaram a mobilização imediata de equipes de resgate, segurança e defesa civil, além da suspensão de aulas e de atividades não essenciais. Redes de gás e energia elétrica foram desligadas em áreas afetadas como medida preventiva.

Desabamentos e impacto nas cidades

O ministro do Interior, Diosdado Cabello, confirmou o desabamento de prédios em Caracas e outras regiões do país. Ele afirmou que “alguns prédios vieram abaixo e casas desabaram”.

Equipes de resgate atuaram entre escombros na capital venezuelana, enquanto familiares buscavam informações sobre desaparecidos.

O prefeito de Chacao informou mortes e ao menos 16 feridos após o colapso de duas estruturas na região metropolitana de Caracas.

Hospitais foram mobilizados para atender o aumento da demanda de feridos, com reforço de equipes médicas em unidades de saúde da capital.

Evacuações e efeitos regionais

Moradores relataram evacuações rápidas de edifícios durante os tremores e o surgimento de rachaduras em estruturas urbanas.

Alertas de tsunami chegaram a ser emitidos para ilhas do Caribe, mas foram posteriormente retirados pelas autoridades competentes.

Imagens divulgadas mostram o desabamento de edifícios como o Hotel Eduard’s e um prédio do Bancaribe, além de operações de resgate em andamento.

Contexto histórico

O terremoto ocorreu durante um feriado nacional na Venezuela, quando muitos cidadãos estavam em casa no momento dos abalos.

Registros históricos apontam que o último grande terremoto em Caracas ocorreu em 1967, com magnitude 6,6, deixando entre 225 e 300 mortos e mais de 1.500 feridos.