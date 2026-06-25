Terremoto na Venezuela é sentido no Norte do Brasil e provoca evacuações em massa (vídeos)

247 - Os tremores de terra de magnitudes 7,5 e 7,2 registrados na costa da Venezuela nesta quarta-feira (24) foram sentidos em diversos estados da região Norte do Brasil, provocando evacuações preventivas em prédios de cidades como Manaus, Belém, Macapá e Santarém, além de relatos de movimentação em estruturas e pânico entre moradores. As informações são do g1.

Os terremotos tiveram epicentro na região de El Guayabo, na Venezuela, a cerca de 168 km de Caracas, com profundidade de 13 km, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O abalo sísmico provocou destruição em prédios da capital venezuelana e levou moradores a deixarem imóveis às pressas.

Venezuela registra desabamentos e evacuações

Na capital Caracas, prédios desabaram após os tremores, segundo relatos locais. Equipes de resgate atuaram na retirada de feridos dos escombros. Testemunhas relataram que rachaduras surgiram em edifícios e que moradores deixaram suas casas em meio ao pânico.

De acordo com informações divulgadas, muitos venezuelanos estavam em casa no momento dos tremores, já que a data marcava um feriado nacional no país.

Manaus tem prédios evacuados e relatos de tremor

Em Manaus, moradores relataram sensação de tremor em diferentes bairros e houve evacuação preventiva de edifícios. Vídeos mostraram objetos balançando dentro de apartamentos, como lustres e móveis leves.

Uma moradora descreveu o momento em que deixou o prédio com outros residentes:

“Olha aí, a galera está toda aqui fora. Estamos checando agora os apartamentos e está todo mundo aqui fora”, disse.

Um morador do Condomínio Singolare afirmou que o tremor foi percebido durante a noite e causou correria entre os residentes, que deixaram os apartamentos imediatamente após a percepção do movimento.

Belém tem evacuação preventiva de prédios

Em Belém, moradores de diferentes bairros sentiram os tremores, principalmente em áreas como Umarizal, Jurunas, Cremação e Pedreira. A Defesa Civil foi acionada e alguns edifícios foram evacuados por precaução.

O prefeito informou que equipes técnicas foram mobilizadas para avaliação das estruturas e reforçou a orientação para que a população mantivesse a calma enquanto os órgãos competentes atuavam.

Um morador relatou maior intensidade nos andares mais altos de um prédio no bairro Batista Campos, levando à evacuação espontânea de parte dos residentes.

Após vistoria do Corpo de Bombeiros, um dos edifícios foi liberado para retorno dos moradores, sem registro de danos estruturais relevantes.

Santarém também registra evacuações

Em Santarém, a cerca de mil quilômetros de Belém, prédios também foram evacuados. O Corpo de Bombeiros realizou inspeções em estruturas e elevadores após ser acionado para diferentes ocorrências.

De acordo com as equipes, foram identificadas fissuras compatíveis com o tipo de construção, sem indicação inicial de risco estrutural. Após as verificações, os moradores foram autorizados a retornar aos imóveis.

Macapá e interior do Amapá sentem o tremor

Em Macapá, pelo menos três prédios foram evacuados e equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para avaliação das estruturas.

O órgão informou que não havia registros de feridos nem de danos estruturais até o momento das inspeções.

Em Laranjal do Jari, moradores relataram que sentiram suas casas tremerem durante o fenômeno. Em outras localidades do estado, como Cutias do Araguari, vídeos mostraram o movimento da água em piscinas mesmo sem vento aparente.

No centro de Macapá, um prédio de 23 andares foi evacuado enquanto equipes realizavam vistorias técnicas.

Tremores atingem outros países e geram alerta no Caribe

Além da Venezuela e do Brasil, um tremor de magnitude 6,9 também foi registrado na principal ilha do Japão, Honshu. Alertas de tsunami foram emitidos em regiões do Caribe, como Porto Rico e Ilhas Virgens, mas posteriormente foram retirados pelas autoridades.

O episódio reforça a amplitude dos impactos dos abalos sísmicos registrados na região, que foram sentidos em diferentes países e provocaram mobilização de equipes de emergência e evacuações preventivas em áreas urbanas.