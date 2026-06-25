Terremotos deixam mais de 8 mil desaparecidos na Venezuela

247 - Uma iniciativa popular contabiliza mais de 8 mil pessoas desaparecidas após dois terremotos que atingiram a Venezuela nas últimas horas, em meio a um cenário de destruição e mobilização emergencial nas áreas afetadas, enquanto autoridades confirmam mortes e feridos no país, relata o Metrópoles.

Segundo plataformas criadas para reunir dados sobre vítimas e facilitar o reencontro de familiares, o número de desaparecidos chegou a 8.378 até a madrugada desta quinta-feira (25), com 418 pessoas já localizadas e 7.960 ainda sem qualquer contato com parentes. Em outra iniciativa semelhante, criada por uma influenciadora, 986 pessoas seguem sendo procuradas por familiares.

As ferramentas digitais têm sido usadas para registrar desaparecidos e permitir o compartilhamento de informações entre usuários, em uma tentativa de acelerar a localização de vítimas após os abalos sísmicos.

Governo confirma mortos e amplia medidas emergenciais

O governo da Venezuela informou que ao menos 32 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas após os dois terremotos. A região de La Guaira foi apontada como a mais atingida pelos tremores.

A presidente interina do país, Delcy Rodríguez, classificou a área como uma “zona de desastre” e anunciou medidas de apoio à população afetada. “Reitero a suspensão de atividades não essenciais aos serviços públicos e informo que hotéis e abrigos estão disponíveis para quem perdeu sua casa ou teve a estrutura ameaçada pelos sismos”, afirmou.

Diante da destruição provocada pelos tremores, autoridades informaram que hotéis e abrigos foram disponibilizados para acolher moradores que perderam suas residências ou tiveram imóveis comprometidos.

Estimativas apontam possível agravamento da crise

Uma projeção preliminar do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) indica que os terremotos podem resultar em um número elevado de vítimas e danos estruturais significativos.

De acordo com a análise automática da agência, o total de mortos pode variar entre 10 mil e 100 mil pessoas, dependendo da intensidade dos impactos e da vulnerabilidade das construções nas áreas afetadas.

O USGS também destacou a possibilidade de danos extensos e generalizados, considerando fatores como magnitude dos tremores, profundidade do epicentro e densidade populacional das regiões atingidas.