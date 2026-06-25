Maduro pede união nacional após terremotos na Venezuela

247 - O presidente Nicolás Maduro, que se encontra preso nos Estados Unidos há quase cindo meses desde que foi sequestrado em 3 de janeiro, fez um apelo à união nacional, à serenidade e à solidariedade após dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 atingirem Caracas e várias regiões da Venezuela na quarta-feira, por volta das 18h, no horário local, segundo dados atribuídos ao Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). As informações são da Prensa Latina.

Em mensagem divulgada após os sismos, de acordo com a Prensa Latina, Maduro afirmou que suas orações estavam voltadas às famílias venezuelanas afetadas e pediu que a população mantenha a calma diante da emergência. “Diante do poderoso terremoto que atingiu nossa nação, nossas orações estão com as famílias venezuelanas afetadas. Neste momento difícil, o apelo é por união nacional, serenidade e amor. Nossos corações estão com toda a Venezuela!”, declarou o presidente.

Maduro também pediu que nenhuma pessoa atingida pela tragédia fique desassistida. Em sua manifestação, ele destacou a importância da organização comunitária e do acompanhamento ao trabalho das equipes mobilizadas para responder à emergência.

“Que ninguém seja deixado sozinho, que cada comunidade cuide de suas crianças, seus avós, seus doentes, e que todos acompanhemos o trabalho das equipes de resgate, da polícia nacional, das Forças Armadas, da Defesa Civil, dos médicos, dos bombeiros, dos trabalhadores e dos voluntários”, afirmou.

O presidente venezuelano reforçou que o país deve enfrentar o momento com disciplina, fé e solidariedade. “Neste momento difícil, apelamos à unidade nacional, à serenidade e a atos concretos de amor: ajudar, proteger, partilhar, apoiar e reconstruir. A Venezuela enfrentou grandes provações e sairemos desta também mais fortes, com fé, disciplina e solidariedade”, enfatizou Maduro.

Após os terremotos, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, declarou estado de emergência no país. Ela convocou todos os profissionais de saúde a retornarem aos postos de trabalho para atender os feridos e anunciou a suspensão das aulas e das atividades não essenciais pelo restante da semana.

Delcy Rodríguez também anunciou o fechamento do Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, devido a danos registrados em sua infraestrutura. A medida ocorre em meio à mobilização de equipes de resgate, profissionais de saúde, bombeiros, Defesa Civil, trabalhadores e voluntários para atender as áreas afetadas pelos abalos sísmicos.

Os dois terremotos, de magnitude 7,2 e 7,5, foram registrados em Caracas e em diversas regiões venezuelanas, provocando a resposta emergencial das autoridades e ampliando o chamado à mobilização nacional em apoio às famílias atingidas.