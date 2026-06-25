Site registra quase 25 mil desaparecidos na Venezuela após terremotos

247 - A população da Venezuela passou a utilizar uma plataforma colaborativa para tentar localizar pessoas desaparecidas após os fortes terremotos que atingiram o país, com registros que já ultrapassam 25 mil relatos em menos de 24 horas e milhares de famílias ainda sem respostas sobre o paradeiro de seus entes queridos, informa o UOL.

A iniciativa foi criada por civis logo após os abalos sísmicos registrados na quarta-feira (24) e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, sendo divulgada por lideranças da oposição venezuelana. O sistema foi desenvolvido para reunir informações de pessoas desaparecidas e facilitar o reencontro entre familiares em meio ao cenário de emergência humanitária, com dados atualizados continuamente pelos próprios usuários.

Plataforma criada pela população

A ferramenta reúne relatos de desaparecimento e orientações para que familiares registrem informações sobre pessoas que não conseguiram ser contatadas após o desastre. Em comunicado publicado na própria página, o sistema destaca a proposta de ajudar famílias separadas pelo terremoto.

“Depois do terremoto, muitas famílias ainda não sabem onde estão seus entes queridos. Se você não conseguir entrar em contato com alguém, informe aqui”, diz o aviso disponível na plataforma.

Números após o terremoto

Em menos de um dia de funcionamento, o site registrou 25.969 relatos de desaparecimento. Desse total, 1.195 pessoas já foram localizadas, enquanto 24.774 permaneciam sem identificação até as 11h45, segundo os dados mais recentes divulgados pela própria plataforma.

O governo venezuelano confirmou até o momento 164 mortes e 971 feridos, mas ainda não apresentou um balanço oficial sobre o número de desaparecidos. A ausência de dados consolidados amplia a preocupação das autoridades e da população diante da dimensão da tragédia.

Estimativas internacionais sobre vítimas

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estima que o terremoto possa ter causado cerca de 10 mil mortes. A agência também aponta 44% de probabilidade de que o número de vítimas fatais ultrapasse esse patamar e 30% de chance de superar 100 mil mortes.

As projeções consideram fatores como a densidade populacional nas áreas atingidas e a vulnerabilidade das construções locais. O órgão ainda alerta para o risco de deslizamentos de terra e liquefação do solo, fenômeno em que o terreno perde resistência e passa a se comportar de forma semelhante a um fluido.

Mobilização de ajuda internacional

Diversos países anunciaram apoio às operações de busca e resgate na Venezuela. Equipes de socorro foram enviadas pelos Estados Unidos, México, França, Equador, República Dominicana e El Salvador.

A Alemanha colocou à disposição até seis aeronaves militares para auxiliar em Caracas. Já a Espanha informou que uma equipe de 54 integrantes da Unidade Militar de Emergências poderá ser enviada caso haja solicitação oficial.

A Itália também declarou estar preparada para participar das operações de apoio. A Suíça enviou 80 socorristas, oito cães de busca e 18 toneladas de equipamentos de resgate, reforçando o esforço internacional diante da emergência no país.