Itamaraty diz que não há notícia de brasileiros entre vítimas em terremoto na Venezuela

247 - O Itamaraty afirmou que não há, até o presente momento, notícia de brasileiros entre as vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela, após dois fortes abalos sísmicos provocarem danos, deslocamentos populacionais e mobilização de autoridades na região. As informações são do Metrópoles.

O Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha a situação e expressou solidariedade ao governo e ao povo venezuelano. Em nota oficial, o Itamaraty declarou: “não há, até o presente momento, notícia de cidadãos brasileiros atingidos pelos efeitos dos terremotos”.

O órgão também destacou que o governo brasileiro manifesta pesar pelas perdas causadas pelos sismos e afirmou que os tremores provocaram danos à infraestrutura local e deslocamento de populações em diferentes áreas afetadas.

Os abalos sísmicos registrados tiveram magnitudes de 7,2 e 7,5, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que inicialmente havia reportado apenas um evento de menor magnitude e posteriormente atualizou os dados após nova análise.

De acordo com o USGS, há estimativas preliminares de que os terremotos possam ter provocado um grande número de mortes e danos extensos, com projeções iniciais indicando possível impacto entre milhares de vítimas, dependendo da extensão dos desastres estruturais nas áreas atingidas.

Os tremores foram sentidos também em países vizinhos e geraram mobilização de equipes de emergência, além de monitoramento por autoridades locais e internacionais diante do risco de novos abalos e possíveis impactos secundários.

No Brasil, moradores de estados da região Norte relataram sentir os tremores, incluindo cidades como Belém, Manaus, Macapá e Boa Vista, o que levou algumas pessoas a deixarem prédios por precaução.

Defesas Civis estaduais e municipais passaram a acompanhar a situação, enquanto administrações locais reforçaram orientações de segurança e monitoramento preventivo nas áreas onde o fenômeno foi percebido.